Chicago lanza estrategia de apoyo integral: servicios gratuitos para mujeres que buscan un nuevo comienzo

Tras el reciente anuncio de la administración del alcalde Brandon Johnson, Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU) ha dado un paso firme hacia un modelo de seguridad pública que prioriza la reinserción sobre el castigo.

Con la apertura del primer Centro de Apoyo para la Reinserción Comunitaria (CRSC) enfocado exclusivamente en mujeres, la ciudad busca saldar una deuda histórica con una de las poblaciones más vulnerables y, a menudo, más ignoradas por el sistema.

Un espacio diseñado por quienes entienden la experiencia

Ubicado en el 2150 S. Canalport Ave., el centro es operado por el Instituto de Justicia para la Mujer (WJI).

Lo que hace que este proyecto sea único en el país es su liderazgo, ya que más del 80% del equipo está compuesto por mujeres que han pasado por el sistema carcelario.

"Cuando una madre o una hermana regresa a casa, no solo busca un trabajo; busca reconstruir un hogar", señaló el alcalde Johnson.

Este esfuerzo forma parte del "Plan Popular para la Seguridad Comunitaria", que apuesta por invertir en las personas para reducir la reincidencia y fortalecer los barrios de Chicago.

Para la comunidad inmigrante o de minorías, este centro representa un respiro, especialmente considerando que el 75% de estas mujeres han sobrevivido a violencia doméstica y la gran mayoría son madres de menores de edad.

¿Qué se puede encontrar en estos centros?

A diferencia de las oficinas gubernamentales tradicionales, estos centros operan bajo un modelo de "atención informada en el trauma".

Los servicios son gratuitos y están disponibles para personas que se identifican como mujeres, sin importar su estatus legal previo al proceso judicial:

Estabilidad básica: asistencia para obtener alimentos y navegación para encontrar vivienda segura.

asistencia para obtener alimentos y navegación para encontrar vivienda segura. Empleo y educación: capacitación laboral y conexión con ferias de empleo que aceptan personas con antecedentes.

capacitación laboral y conexión con ferias de empleo que aceptan personas con antecedentes. Asuntos legales y familiares: información sobre cómo sellar antecedentes penales (expungement), trámites de manutención infantil y procesos de reunificación familiar.

información sobre cómo sellar antecedentes penales (expungement), trámites de manutención infantil y procesos de reunificación familiar. Salud y bienestar: conexión con servicios de salud mental, apoyo para sobrevivientes de trata sexual y espacios seguros aptos para niños.

Una red que cubre toda la ciudad

Aunque el centro de Canalport Ave. es el primero especializado en mujeres, la Ciudad ha renovado los contratos de otras cuatro sedes que atienden a toda la población (hombres y mujeres) para el periodo 2026-2028.

Si usted o un familiar necesitan apoyo para reintegrarse a la comunidad, estas son las ubicaciones activas:

Norte (Zona 1): Howard Evanston Community Center (7648 N. Paulina St.)

Howard Evanston Community Center (7648 N. Paulina St.) Oeste (Zona 2): UCAN (3605 W. Fillmore St.)

UCAN (3605 W. Fillmore St.) Sur (Zona 3): Teamwork Englewood (815 W. 63rd St.)

Teamwork Englewood (815 W. 63rd St.) Extremo Sur (Zona 4): UCAN (845 W. 115th St.)

