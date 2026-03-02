Alcalde asesinado tras ataque de sicarios: un venezolano detenido

Suscríbete a nuestros canales

Hiroshi Erik Ureta Campos, alcalde del distrito peruano de Coviriali murió tras ser objetivo de un ataque armado, perpetrado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de los implicados sería de origen venezolano.

Sobre este crimen, el Ministerio Público de Perú maneja la hipótesis de que el ataque pudo ser ordenado por una tercera persona.

Asesinato de alcalde en Perú

Tres personas resultaron detenidas por su vinculación con el crimen contra el mandatario local. Sus capturas se lograron tras una serie de operativos desplegados en la selva central, según la información del fiscal provincial Rolly Rivera Medrano, encargado de las investigaciones, publicada por el medio RPP.

"Todavía estamos en investigación para poderlo establecer, porque como le vuelvo a repetir, estas personas son gente que han tenido anteriores hechos delictivos por robo, específicamente hablo de uno de ellos, del peruano, como probablemente puedan haber hecho todo este hecho delictivo por orden de una tercera persona", declaró Rivera.

La primera detención se realizó en un domicilio cerca de la ciudad de Satipo. Esta primera captura permitió ubicar el escondite de otros dos implicados.

Capturan a venezolano por el atentado

Tanto fiscales como policías llegaron a un hospedaje en el distrito de Río Negro, donde se encontraban las otras dos personas identificadas como los responsables del ataque.

De acuerdo con la información fiscal, se pudo capturar a uno de ellos, quienes huyeron en horas de la madrugada.

Luego de una persecución cerca del mediodía, se capturó al tercer implicado, quien sería un ciudadano venezolano.

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva las identidades de los detenidos, ya que no se descarta la participación de más personas.

Las diligencias recién comienzan y buscan esclarecer quién ordenó el ataque y cuál fue el móvil de este crimen.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube