Cobros indebidos de telefonía: Cantv aplica sanciones al personal involucrado

La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) anunció la aplicación de sanciones a los trabajadores involucrados en cobros indebidos a los usuarios.

A través de sus canales oficiales, la empresa estatal de telecomunicaciones reveló lo"resutlados positivos en la mitigación de hechos irregulares".

Cobros indebidos en Cantv

De acuerdo con la información proporcionada por Cantv, desde el 2023 al 2025 se registró un 87,05% de reducción sobre los cobros indebidos reportados por los usuarios.

Asimismo, destaca que estos resultados responde al "fortalecimiento de los mecanismos de control interno y atención oportuna".

En este sentido, indica que en el 2023 se registró un total de 122 expedientes de reportes por este tipo de incidencias, mientras que en 2025, solo se registraron 18.

Agrega que "estas irregularidades estaban asociadas principalmente al desvío de líneas telefónicas, estafas vinculadas al incremento irregular de planes Aba y reparaciones fraudulentas de servicios".

Medidas y sanciones disciplinarias

Al respecto, Cantv señala que aplicaron "un esquema riguroso de inspecciones en centrales y distribuidores, en articulación con las comunidades organizadas a través de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones".

Mientras que sobre la preservación de la infraestructura, Cantv registra "importantes resultados operativos" en el Zulia y en Valle de la Pascua, estado Guárico, con la recuperación de 143 postes y componentes de un motogenerador.

En este sentido, la empresa de telecomunicaciones aplicó "sanciones disciplinarias al personal involucrado y mantiene un trabajo articulado con los organismos de seguridad ciudadana, orientado a la defensa jurídica de la Empresa y de los usuarios".

Adicionalmente, también fortalecieron "una cultura de prevención mediante campañas de concientización dirigidas a trabajadores y suscriptores, con el objetivo de informar sobre riesgos potenciales y promover la denuncia oportuna de situaciones irregulares que puedan afectar la calidad del servicio".

