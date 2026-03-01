Jorge Arreaza lamenta la aparición de Enrique Márquez en el Congreso de EEUU: ¿Por qué?

Suscríbete a nuestros canales

El diputado y presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, se pronunció este domingo 01 de marzo sobre la aparición de Enrique Márquez en el Congreso de Estados Unidos, durante el discurso anual del presidente Donald Trump.



"Yo lo que lamento en el caso de él es que haya aparecido públicamente con el presidente del país que nos agredió, en un homenaje a los militares que nos bombardearon y mataron a venezolanos", señaló Arreaza en entrevista para Venevisión.



Considera que ese escenario no es el adecuado para alguien que "pretende generar confianza en el pueblo".



Sin embargo, espera que todos los opositores del país, entre ellos Márquez, ejerzan la política de manera "abierta, constitucional, pacífica, con un proyecto de país".

