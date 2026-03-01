Reporte Inameh: calor extremo y escasa nubosidad predominan este domingo 1 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé un domingo de contrastes climáticos con temperaturas que alcanzarán los 38°C en varias regiones.

De acuerdo con el reporte, la llegada de polvo del Sahara limitará la formación de nubes en gran parte del territorio, predominando el tiempo seco y los cielos despejados.

A pesar del calor generalizado, no se descartan lluvias aisladas y lloviznas dispersas, especialmente durante la madrugada y el final de la tarde.

Calor extremo y polvo del Sahara

La jornada estará marcada por un ambiente caluroso, con los termómetros marcando máximas de 38°C en los Llanos Centrales, Occidentales y el estado Zulia. El factor clave de hoy es la presencia de concentraciones de polvo sahariano, lo que generará una capa de aire seco que impide las lluvias constantes pero reduce la visibilidad y empeora la calidad del aire.

Lluvias y frío en el interior

El panorama cambia en la región andina, específicamente en Mérida, donde se registrará la temperatura más baja del país con apenas 7°C y se esperan lluvias moderadas durante la tarde.

Por otro lado, en el sur de Bolívar y Amazonas, el pronóstico indica lluvias más intensas acompañadas de actividad eléctrica, rompiendo con la tendencia de sequedad del resto de la nación.

Pronóstico para Caracas y la zona central

En la Gran Caracas, el cielo se mantendrá mayormente despejado tras algunas lloviznas matutinas. Mientras que en los Altos Mirandinos se espera una mínima agradable de 17°C, el calor se sentirá con fuerza en La Guaira, donde la temperatura subirá hasta los 36°C. Los vientos en esta zona se desplazarán de forma moderada, con ráfagas de hasta 25 km/h.

Alerta en las costas

Se mantiene un aviso especial para las zonas costeras debido al incremento del oleaje. Las autoridades recomiendan a los temporadistas y pescadores estar atentos a los cambios en el mar, ya que las condiciones meteorológicas podrían alterar la estabilidad de las aguas durante este domingo.

