Irán aún no confirma la muerte de su líder supremo: ¿Qué dice la cuenta en X de Alí Jamenei?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei había muerto tras los ataques lanzados en conjunto con las fuerzas israelíes.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que habían fuertes señales de que efectivamente había fallecido.

Israel no ha compartido pruebas de la muerte de Jamenei, y un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní insistió anteriormente en que Jamenei, de 86 años, y el presidente de Irán están ambos “sanos y salvos”

Las autoridades iraníes no confirman la información, pero un mensaje en X, en la cuenta oficial de Jamenei podría dar pie a confirmar lo que ha circulado.

El mensaje traducido reza: “En el nombre de Nami Haider (la paz sea con él)”.

Decenas de estudiantes muertos en escuela de Irán

Medios estatales iraníes afirman que decenas de estudiantes murieron en un ataque contra una escuela de niñas en el sur de Irán este sábado, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar sobre el país.

¿Quién podría reemplazar a Jamenei?

De acuerdo con la constitución de Irán, una Asamblea de Expertos tendría la tarea de nombrar a un nuevo líder supremo. Hasta ese nombramiento, un consejo interino de tres miembros —compuesto por el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes del país— tiene la tarea de desempeñar las funciones del líder, según el Instituto de Medio Oriente, reseña CNN.

