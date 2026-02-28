Comida gratis en Florida del 2 al 7 de marzo: dónde asistir para recibir distribución de alimentos sin costo

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya durante la primera semana de marzo.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 2 al 7 de marzo.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 18 entregas móviles en diferentes localidades.

Entrega de alimentos con Feeding Tampa Bay

Lunes 02 de marzo

En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

Martes 03 de marzo

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En PINELLAS | Bethany Christian Methodist Church: 1325 Springdale St. Clearwater, FL 33755. De 3:00 a 4:30 de la tarde.

Miércoles 04 de marzo

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila para vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, bajo el paso elevado de la I-275 para recibir un talón de boleto. Luego, se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

+ SOLO para personas sin cita previa entre las 7:00 a. m. y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 05 de marzo

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11 de la mañana.

En PINELLAS | Clearwater First Church of Nazarene: 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764. De 5:00 a 7:00 de la tarde.

Viernes 06 de marzo

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 07 de marzo

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Woodson Elementary *PRODUCE ONLY PANTRY*: 8715 N 22nd St, Tampa, FL 33604. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Glover School: 5104 Horton Rd. Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Blake High School: 1701 N Blvd, Tampa, FL 33607. De 11:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Recibe comida gratis con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana han programado un total de 10 jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.

Miércoles 04 de marzo

En City of Opa-Locka: Sherbondy Park, 777 Sharazad Blvd, Opa-locka. De 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.

En Brooksville-You Thrive Hernando: 375 S Broad St, Brooksville. De 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Jueves 05 de marzo

En Dade City-Pasco Sheriff's Office: 38724 Mudcat Grant Blvd, Dade City. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela: Curtis Park, 1901 NW 24th Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Sábado 07 de marzo

En Delray Beach-Change My Community: 710 S Swinton Ave, Delray Beach. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Miami-MDC Medical Campus: Miami Dade College - Medical Campus, 950 NW 20th St, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Welaka-Helping Hands Welaka: Welaka Town Police Chief, 400 4th Ave, Welaka. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Gainesville-Women Working With Women: 1001 SE 12th St, Gainesville. De 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.

En Hialeah-MDC Hialeah Campus: Miami Dade College - Hialeah Campus, 1780 W 49th St, Hialeah. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Lauderhill-South Promo: The Lauderhill Aquatic Center @ John E Mullin Park, 2000 NW 55th Ave, Lauderhill. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

