¡En video! Así quedó el centro de mando iraní tras el ataque de este sábado

Suscríbete a nuestros canales

Imágenes satelitales de alta resolución, capturadas por la empresa Airbus y difundidas por The New York Times, revelaron la destrucción en el corazón de Teherán tras la operación militar de este sábado.

Las fotografías muestran edificios completamente derrumbados y densas columnas de humo negro saliendo directamente del distrito de Pasteur, zona donde se ubica la residencia oficial y la sede de operaciones del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El complejo, que históricamente sirvió como el centro neurálgico para recibir a los más altos funcionarios del régimen, presenta daños estructurales masivos. Según los reportes, el bombardeo conjunto entre Estados Unidos e Israel tuvo como blancos específicos a la cúpula del poder iraní, incluyendo a Jamenei y al presidente Masoud Pezeshkian.

Evidencia desde el espacio: el impacto en Pasteur

Las imágenes satelitales obtenidas el sábado por la mañana documentan que los proyectiles alcanzaron estructuras clave dentro del perímetro de seguridad del líder supremo.

Aunque las autoridades iraníes intentaron calmar a la población asegurando que el presidente Pezeshkian, el canciller Abbas Araghchi y los altos mandos militares gozan de "buena salud", las tomas desde el espacio confirman que el epicentro del poder sufrió un castigo severo que pone en duda la operatividad inmediata del gobierno.

Objetivos de la operación: marina y misiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la ofensiva mediante un video en el que afirmó que el plan busca "reducir a nada" la marina iraní y eliminar sus arsenales de misiles.

Según Trump, la operación tiene como fin último neutralizar las "amenazas inminentes" que el régimen plantea para la seguridad de los estadounidenses y la estabilidad de la región.

Israel y la "amenaza existencial"

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, utilizó sus redes sociales para confirmar la participación de sus fuerzas en este ataque coordinado.

Netanyahu describió la operación como un paso necesario para eliminar lo que considera una "amenaza existencial" proveniente de Irán, subrayando que la alianza con Washington es fundamental para golpear los centros de mando del terrorismo estatal en suelo iraní.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube