Fatal choque en ruta Caracas-San Felipe: volcamiento de expreso cobra cuatro vidas

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la Autopista Regional del Centro, a la altura de San Joaquín, estado Carabobo, cuando una unidad de transporte expreso que cubría la ruta Caracas-San Felipe volcó tras un fuerte impacto.

El hecho dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y un herido. De acuerdo con el reporte inicial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en el siniestro también estuvo involucrado un vehículo particular.

La colisión provocó que el autobús, perteneciente a una empresa privada de transporte, perdiera estabilidad y terminara volcado en plena vía.

El conductor y tres acompañantes murieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Entre las víctimas fue identificado un oficial activo de la Guardia Nacional Bolivariana con rango de Teniente Coronel, lo que generó consternación entre sus compañeros y familiares.

Una quinta persona que viajaba en la unidad resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro de salud cercano, donde recibe atención médica. Las autoridades mantienen vigilancia sobre su estado de salud.

Funcionarios policiales y expertos en tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades, así lo informó Diario El Siglo.





