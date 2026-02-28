Tragedia

Fatal choque en ruta Caracas-San Felipe: volcamiento de expreso cobra cuatro vidas

El suceso vuelve a poner en el foco la seguridad vial en una de las principales autopistas del país.

Por Jessica Molero
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 12:24 pm
Fatal choque en ruta Caracas-San Felipe: volcamiento de expreso cobra cuatro vidas

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la Autopista Regional del Centro, a la altura de San Joaquín, estado Carabobo, cuando una unidad de transporte expreso que cubría la ruta Caracas-San Felipe volcó tras un fuerte impacto. 

El hecho dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y un herido. De acuerdo con el reporte inicial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en el siniestro también estuvo involucrado un vehículo particular. 

La colisión provocó que el autobús, perteneciente a una empresa privada de transporte, perdiera estabilidad y terminara volcado en plena vía.

El conductor y tres acompañantes murieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Entre las víctimas fue identificado un oficial activo de la Guardia Nacional Bolivariana con rango de Teniente Coronel, lo que generó consternación entre sus compañeros y familiares.

Una quinta persona que viajaba en la unidad resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro de salud cercano, donde recibe atención médica. Las autoridades mantienen vigilancia sobre su estado de salud.

Funcionarios policiales y expertos en tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades, así lo informó Diario El Siglo. 


 

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Sabado 28 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América