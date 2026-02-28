Cómo obtener las vales escolares en Texas: descubre cuáles son los requisitos y montos

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Texas ha comenzado oficialmente a recibir solicitudes para las Cuentas de Libertad Educativa (TEFA), un programa de vales escolares que promete ser el más ambicioso en la historia del estado.

Con una inversión inicial de $1.000 millones de pesos, este programa tiene como objetivo ofrecer a las familias una opción financiera para cubrir gastos de educación privada, tutorías y materiales didácticos.

Si estás interesado en obtener este beneficio de hasta $10.474 anuales por estudiante, debes saber que el periodo de solicitud es limitado.

¿Te preguntas cómo y dónde solicitar la ayuda oficial para vales escolares de Texas?

El proceso se lleva a cabo únicamente de manera digital. La Contraloría de Texas, en colaboración con la plataforma Odyssey, gestiona el portal oficial de solicitudes.

Las familias deben visitar el sitio web de Cuentas de Libertad Educativa de Texas (educationfreedom.texas.gov) para crear una cuenta y completar el formulario.

Para aquellos que necesitan ayuda técnica o tienen preguntas sobre el proceso, las autoridades han puesto a disposición los siguientes canales de asistencia:

Portal de soporte de Odyssey: Accesible en el sitio oficial para solucionar problemas de acceso.

Guías de preparación: La Agencia de Educación de Texas (TEA) y el sitio de TEFA ofrecen una "Lista de Verificación para Padres" que detalla todos los documentos necesarios.

Sesiones informativas: Varias organizaciones, como la Asociación de Escuelas Privadas de Texas y Texas Home School Coalition (THSC), están llevando a cabo seminarios web para ayudar a los padres en esta transición.

Requisitos y documentos clave para solicitar la ayuda escolar en Texas

Para asegurar que su solicitud sea procesada, usted debe cargar los siguientes documentos en formato PDF o imagen:

Prueba de residencia en Texas: Puede usar su licencia de conducir, una factura de servicios públicos o un contrato de arrendamiento.

Identificación del estudiante: Acta de nacimiento o número de Seguro Social.

Documentación de ingresos: Necesaria para determinar su lugar en el sistema de prioridades (especialmente si su ingreso familiar es igual o menor al 500% del Nivel Federal de Pobreza).

Certificación de discapacidad (si aplica): Los estudiantes con un Plan de Educación Individualizado (IEP) pueden recibir hasta $30.000, según fuentes de la TEA y organizaciones como Disability Rights Texas.

Fechas clave que no debe olvidar para solicitar vales escolares en Texas

El programa no funciona por orden de llegada, sino por un sistema de prioridades y sorteo. Sin embargo, el cumplimiento de los plazos es obligatorio:

Abril de 2026: Notificación oficial de aprobación o lista de espera.

Notificación oficial de aprobación o lista de espera. 1 de julio de 2026: Disponibilidad del primer 25% de los fondos en las cuentas digitales de los padres.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube