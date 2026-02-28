Casas desde remates fiscales: San Diego pone a la venta 686 propiedades este marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Condado de San Diego abrió oficialmente las puertas a una de las oportunidades inmobiliarias más esperadas del año.

El Tesorero-Recaudador de Impuestos (TTC), Larry Cohen, anunció que ya está habilitado el registro para participar en la subasta anual de propiedades con morosidad fiscal.

Si está buscando adquirir terrenos, viviendas o tiempos compartidos, esta es su oportunidad, pero el reloj corre: el plazo para registrarse vence en pocos días.

Fechas clave y requisitos de participación

Para participar en este evento totalmente digital, los interesados deben cumplir con un proceso de registro estricto antes de que inicien las pujas.

Cierre de registro: 3 de marzo de 2026 (obligatorio para participar).

Periodo de subasta: Del 13 al 18 de marzo de 2026.

Costos de inscripción: Se requiere un depósito reembolsable de $1,000 y una tarifa de procesamiento no reembolsable de $35 (algunas parcelas específicas podrían exigir un depósito mayor).

Inventario: ¿Qué se está subastando?

Este año, el condado pone bajo el martillo virtual un total de 686 propiedades que han acumulado al menos cinco años de impago de impuestos. El catálogo se desglosa de la siguiente manera:

Cantidad Tipo de Propiedad 70 Propiedades remodeladas 66 Propiedades no remodeladas 550 Tiempos compartido (Time-shares)

Nota importante: Todas las ventas son definitivas. La oficina del TTC enfatiza que los compradores deben investigar a fondo el estado de las propiedades antes de ofertar, ya que no hay devoluciones tras la adjudicación.

Última oportunidad para los propietarios

Aunque las propiedades ya están listadas, los dueños actuales aún tienen una ventana de tiempo para salvar su patrimonio.

Tienen hasta las 5:00 p.m. del 12 de marzo para pagar la totalidad de los impuestos morosos y las tasas acumuladas para retirar su parcela de la subasta pública.

El condado asegura que se han agotado todas las instancias para contactar a los propietarios originales antes de llegar a este punto de venta forzosa.

