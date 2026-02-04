Ayuda para pagar la luz en San Diego: Estos son los requisitos para obtener hasta $1.500 gratis

Suscríbete a nuestros canales

Ante el constante aumento en el costo de vida, la ciudad de San Diego, California, junto con varias organizaciones estatales, ha intensificado una serie de programas gratuitos y descuentos que buscan aliviar la carga económica de las facturas de electricidad, gas y agua.

Estas iniciativas están diseñadas para garantizar que las familias de bajos ingresos y las comunidades vulnerables puedan acceder a servicios esenciales sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

Programas de asistencia energética: CARE y FERA

En la región, los programas más destacados son administrados por San Diego Gas & Electric (SDG&E) y San Diego Community Power.

El programa CARE (California Alternate Rates for Energy) brinda un descuento significativo de al menos un 30% en las facturas mensuales de energía.

Si un hogar no califica para CARE porque sus ingresos superan ligeramente los límites establecidos, aún puede tener la oportunidad de acceder a FERA (Family Electric Rate Assistance).

Este programa ofrece un descuento del 18% en la factura eléctrica y está pensado especialmente para hogares con tres o más personas.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a los programas de ayuda para reducir el costo de servicios públicos en San Diego?

Ingresos: Los límites de ingresos dependen del tamaño del hogar. Por ejemplo, para el año 2026, un hogar de dos personas puede calificar para CARE si sus ingresos brutos anuales son de $42.300 o menos.

En el caso de FERA, un hogar de tres personas puede ganar entre $53.301 y $66.625.

Participación en otros programas: Es posible que califique automáticamente si recibe beneficios de programas como CalFresh, Medi-Cal o WIC.

LIHEAP: ayuda directa y climatización de viviendas

El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) es una herramienta vital para aquellos que enfrentan dificultades energéticas.

Según la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) y el Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo (CSD), LIHEAP proporciona pagos únicos de hasta $1,500 para ayudar a saldar deudas o prevenir la desconexión del servicio.

Además del apoyo financiero, LIHEAP también ofrece servicios gratuitos de climatización, que ayudan a sellar ventanas y mejorar el aislamiento del hogar, lo que a su vez reduce el consumo de energía a largo plazo.

Dato Clave: Los residentes de San Diego pueden comunicarse con agencias locales como MAAC o Campesinos Unidos para gestionar estas solicitudes.

Ahorro de agua: reembolsos e inspecciones gratuitas

La Autoridad del Agua del Condado de San Diego (SDCWA) tiene en marcha programas diseñados para mejorar el uso del agua. A través de WaterSmartSD.org, los residentes pueden acceder a:

Inspecciones gratuitas: Técnicos especializados visitan su hogar para detectar fugas y sugerir mejoras.

Técnicos especializados visitan su hogar para detectar fugas y sugerir mejoras. Reembolsos por dispositivos: Se ofrecen incentivos para la compra de inodoros de alta eficiencia y controladores de riego inteligentes.

Se ofrecen incentivos para la compra de inodoros de alta eficiencia y controladores de riego inteligentes. Sustitución de césped: Programas que compensan a los propietarios por cambiar el césped tradicional por paisajes que requieren menos agua.

¿Cómo puedo aplicar a estas ayudas en San Diego?

El proceso para solicitar ayuda se ha vuelto más sencillo para que más personas puedan participar:

Por teléfono: Llamar al 2-1-1 en San Diego es el primer paso que se recomienda. Los operadores funcionan como un centro de recursos que verifica la elegibilidad para varios programas al mismo tiempo.

Llamar al 2-1-1 en San Diego es el primer paso que se recomienda. Los operadores funcionan como un centro de recursos que verifica la elegibilidad para varios programas al mismo tiempo. Portal en línea: Los usuarios pueden visitar los sitios oficiales de SDG&E o San Diego Community Power para llenar formularios en línea.

Los usuarios pueden visitar los sitios oficiales de SDG&E o San Diego Community Power para llenar formularios en línea. Documentación necesaria: Por lo general, necesitarás una identificación oficial, la factura más reciente de tu servicio público y prueba de ingresos (como talones de pago o tu declaración de impuestos).

