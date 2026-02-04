Crisis energética total en Cuba: apagones afectarán a más de la mitad del país este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) ha emitido un pronóstico alarmante para este miércoles 4 de febrero: los cortes de energía se extenderán durante las 24 horas del día, alcanzando un déficit crítico que dejará sin servicio al 52 % del territorio nacional durante el horario pico nocturno.

Esta cifra representa uno de los niveles de afectación más altos registrados en los últimos meses, superando el umbral de la mitad del país en apagones simultáneos.

Las causas del colapso

Según el informe diario de la UNE, la situación responde a una combinación de factores que han dejado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en una posición de extrema vulnerabilidad:

Déficit de generación: la capacidad instalada no logra cubrir la demanda debido a la salida de servicio de varias unidades clave por averías o mantenimientos prolongados.

la capacidad instalada no logra cubrir la demanda debido a la salida de servicio de varias unidades clave por averías o mantenimientos prolongados. Falta de combustible: el suministro de diésel y fueloil para los grupos electrógenos y las centrales flotantes (patanas) sigue siendo insuficiente.

el suministro de diésel y fueloil para los grupos electrógenos y las centrales flotantes (patanas) sigue siendo insuficiente. Unidades fuera de combate: actualmente, la Central Termoeléctrica (CTE) Felton y unidades de la CTE Mariel presentan fallas técnicas que limitan el suministro.

El impacto en la población

Para la tarde-noche de hoy, cuando la demanda aumenta con la llegada de las familias a sus hogares, se prevé una disponibilidad de apenas 1,500 MW frente a una demanda máxima estimada de más de 3,100 MW. Esto supone un déficit superior a los 1,600 MW.

Dato clave: un déficit del 52 % significa que, en términos prácticos, una de cada dos viviendas en Cuba no tendrá electricidad durante las horas de mayor necesidad, lo que impacta directamente en la cocción de alimentos, el bombeo de agua y el descanso.

Sin soluciones a corto plazo

Las autoridades eléctricas han reiterado que los "apagones programados" continuarán mientras no se estabilice la entrada de combustible y se finalicen las reparaciones en las termoeléctricas principales. La situación ha generado un creciente malestar social en diversas provincias, donde los cortes de luz llegan a superar las 15 y 18 horas diarias.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.