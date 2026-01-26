Cuba enfrentará este lunes el mayor apagón: 61 % del país quedará a oscuras

Suscríbete a nuestros canales

Cuba se prepara para enfrentar el mayor apagón de este lunes, que afectará simultáneamente a más del 61 % de la isla durante las horas de mayor demanda eléctrica, según reportes de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La isla atraviesa una crisis energética prolongada desde mediados de 2024, causada por la falta de divisas para importar combustible y por las constantes averías de las centrales termoeléctricas, muchas de las cuales operan desde hace décadas sin modernización.

A esta situación se suma la reducción en el suministro de crudo venezolano, un factor que ha intensificado los cortes eléctricos y generado complicaciones en otros sectores de servicios, según la información emitida por EFE.

Para este lunes, la UNE estima una capacidad de generación de 1.293 MW, frente a una demanda máxima de 3.250 MW. Esto genera un déficit cercano a 1.957 MW, cifra que explica por qué se aplicarán cortes programados a gran escala.

De acuerdo al gobierno cubano, para evitar apagones caóticos, se desconectarán de manera controlada aproximadamente 1.987 MW, afectando a la mayoría de los hogares y negocios en el país.

Foto: Cortesía

Actualmente, nueve de las 16 unidades termoeléctricas operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas centrales representan aproximadamente el 40 % del mix energético de Cuba.

Por su parte, las plantas de generación distribuida (motores) también registran paradas por falta de combustible y lubricantes, un indicador de que la crisis podría intensificarse en los próximos días.

Expertos independientes estiman que se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico, cifra que refleja la magnitud de la infraestructura obsoleta.

