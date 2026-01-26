Avión privado se estrella en un aeropuerto de Maine: ocho personas iban a bordo

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este domingo, una aeronave se estrelló en el aeropuerto internacional de Bangor, en la ciudad de Maine, en Estados Unidos (EEUU).

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), informó a través de sus canales oficiales que ya se dio inicio a una investigación para determinar las causas del ccidente.

Avión se estrella en Maine

De acuerdo con la información que difundió la FAA, se trata de una aeronave Bombardier Challenger 600, la cual llevaba a ocho personas a bordo.

Asimismo, señala que el avión se estrelló al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, cerca de las 07:45 de la noche de este domingo 25 de enero.

Agrega el comunicado de la FAA que ya se dio inicio a una investigación junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), para determinar las causas del siniestro de este domingo.

Cabe destacar que la FAA no reveló el estado de las personas que iban a bordo de esta aeronave, así como destacó que se trata de una información "preliminar y sujeta a cambios".

