Sentencia máxima en Miami: 45 años de prisión para responsable de trágica muerte de una familia

La justicia del condado de Miami-Dade cerró este fin de semana uno de los casos más dolorosos de los últimos años. Un juez dictó una sentencia de 45 años de cárcel para el conductor responsable de un accidente vial que terminó con la vida de una madre y sus dos hijas en la localidad de North Bay Village.

Los detalles del caso

El incidente, que se remonta a junio de 2022, ocurrió cuando el sentenciado, identificado como Julius Bernstein, impactó el vehículo de la familia mientras conducía a una velocidad de 130 km/h (80 mph) en una zona urbana donde el límite era de apenas 50 km/h (30 mph).

En el choque perdieron la vida Cynthia Orshansky, de 34 años, y sus dos hijas, de un año y cuatro años de edad.

Resolución judicial

Durante la lectura de la sentencia, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa y se basó en los datos de la "caja negra" del vehículo del acusado, que demostraron una "indiferencia total por la vida humana", señala la sentencia.

Bernstein fue hallado culpable de tres cargos de homicidio por negligencia culposa y dos cargos de conducción imprudente con daños graves.

Además de la pena de prisión, el juez impuso: 10 años de libertad condicional tras cumplir la condena, Revocación de por vida de su licencia de conducir y una multa civil para el fondo de asistencia a víctimas del crimen en Florida.

El caso generó una profunda indignación en el sur de la Florida, una zona con una altísima densidad de población hispana. La sentencia es vista por expertos legales como un precedente importante para endurecer las penas contra el exceso de velocidad en áreas metropolitanas, un problema creciente tras la expansión urbana de Miami en los últimos dos años.

