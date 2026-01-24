Derek Rosa se declara culpable por el violento asesinato de su madre: la mató de 40 puñaladas

Suscríbete a nuestros canales

Derek Rosa, el adolescente de Hialeah, Florida, acusado de matar a su madre a puñaladas hace más de dos años, se declaró culpable durante una audiencia judicial.

Rosa enfrentaba un cargo de asesinato en primer grado por el crimen de Irina García, quien fue encontrada sin vida en el apartamento donde residía con su hijo.

El crimen de Rosa contra su madre

El pasado viernes, 16 de enero, Rosa solicitó cambiar su declaración y declararse culpable de un cargo de asesinato en segundo grado, a cambio de una condena de 25 años de presidio.

El juez Richard Hersch le hizo una serie de preguntas a Rosa antes de que el cambio de declaración quedara oficializado.

El padrastro de Rosa también hizo una declaración en español, a través de un intérprete, en la que se dirigió directamente al joven. El hombre Dijo que Rosa era como un hijo para él y que la muerte de su madre “destruyó” a la familia.

“Después de esta tragedia me quedé solo con tu hermanita, de apenas 14 días de nacida”, dijo Ramos. Asimismo, afirmó que había sido difamado y acosado por el crimen, del cual también había señalado como sospechoso.

El hombre se mostró afligido, al igual que otros familiares que tuvieron que abandonar la sala, publicó Telemundo. Ante su familia en la corte, Rosa solo dijo “Lo siento”.

Rosa, ahora de 15 años, tenía 13 cuando fue arrestado y acusado del asesinato de García. El muchacho apuñaló a la mujer más de 40 veces, el 12 de octubre de 2023.

Confesó el crimen a las autoridades

La semana pasada, Hersch rechazó una moción presentada por los abogados de Rosa para suprimir la confesión del adolescente, dijo que la misma podía ser utilizada en el juicio, el cual estaba programado para finales de este mes.

En un comunicado, la fiscal estatal del condado Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, afirmó que “con la declaración de culpabilidad de hoy, Derek Rosa admitió lo mismo que ya había dicho previamente a una operadora del 911 y que había confesado a los detectives policiales: que asesinó a su madre”.

“El dolor que Elina García sufrió por las 46 puñaladas solo pudo haber sido superado por el conocimiento de que quien la estaba matando era su propio hijo”, añadió la fiscal. “La conclusión de este caso penal no reduce la profunda tragedia de las acciones de Derek. Al arrebatarle la vida a su madre, también le robó gran parte de su propio futuro”.

