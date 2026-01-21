Fatal accidente cobra la vida de dos hermanitos: identifican a las víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Dos menores de edad fallecieron en un trágico accidente vial, el cual se registró luego de que una gandola impactara la motocicleta en la que viajaban.

De acuerdo con el reporte del medio digital Última Página Táchira, el lamentable incidente se registró cuando los jóvenes se movilizaban por la Recta de Ayarí, municipio Fernández Feo, al sur del estado Táchira.

Identifican a los hermanos fallecidos en el accidente vial

La información que autoridades de la zona revelaron al medio local indicó que todo ocurrió cuando una gandola impactó la motocicleta y ocasionó la muerte a dos menores de edad, se trata de un niño de ocho años y una adolescente de 16.

Tras la colisión de los vehículos, ambos fueron arrollados, detallaron los informes.

Según la información que se conoció de este caso, las víctimas fatales quedaron identificadas como Eiderson Roa Téllez y Anderson Téllez Báez. Los menores de edad eran hermanos.

Dos fallecidos tras choque de camión del aseo

En otro lamentable hecho ocurrido en el estado Táchira, una falla en el sistema de frenos habría causado el trágico accidente que cobró la vida de dos personas, en el sector La Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado, estado Táchira.

Hasta el momento, se pudo conocer que el incidente dejó un saldo lamentable de dos personas fallecidas y seis heridas, algunas de ellas en estado de gravedad, de acuerdo con informes de rescatistas que estuvieron en el sitio del suceso.

Según los rescatistas, el camión compactador del aseo urbano sufrió una falla en el sistema de frenos durante su descenso en un tramo de la avenida principal de la localidad.

El conductor no pudo controlar el vehículo y terminó por impactar contra varios vehículos y motos en su carrera.

A pesar de que las aportaron información sobre la identidad de los fallecidos, se presume que son dos mujeres, una de ellas, una mujer, quien conducía una motocicleta. En el momento del lamentable hecho, el camión la arrolló desde la parte trasera. Un video captado por una cámara de seguridad, mostró el momento cuando el vehículo de aseo urbano la impactó.

