Ataque canino: adulto mayor muere tras brutal incidente con un perro pitbull

Un hombre de 59 años de edad murió tras ser atacado por un perro dentro de una vivienda. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la responsabilidad legal y la propiedad del can.

El lamentable suceso se registró en Staten Island (Nueva York), de acuerdo con el Departamento de Policía local (NYPD), los funcionarios respondieron a una llamada de emergencia este domino, en la cual les informaron que un hombre era atacado por el animal dentro de la casa.

Al llegar al lugar, encontraron al hombre con múltiples heridas compatibles con mordeduras de perro en brazos y muslos. Los paramédicos declararon muerto al hombre en la escena.

La Oficina del Médico Forense en Jefe de la Ciudad de Nueva York determinará oficialmente la causa de la muerte del adulto mayor. Su identidad no ha sido revelada.

Buscan al responsable del pitbull

De acuerdo con la información de Eyewitness News, autoridades detallaron que el perro involucrado quedó bajo custodia de las autoridades. Posteriormente, Animal Care Centers of NYC (ACC) confirmó que un pitbull macho llamado “Bean” se encuentra en su cuidado.

El animal está bajo observación obligatoria de 10 días para descartar que presenta rabia, lo que implica aislamiento y monitoreo, como exige el protocolo cuando un perro muerde a una persona.

Durante este periodo, el perro tampoco puede ser liberado ni sacrificado, salvo que represente un peligro inmediato extremo.

Los oficiales encargados detallaron que la víctima se hospedaba en la vivienda donde ocurrió el ataque. Las autoridades aún intentan establecer quién es el propietario legal del perro y si existe algún elemento de criminalidad en el caso, como negligencia, maltrato animal previo o violaciones a las leyes de control de mascotas.

¿Qué pasará con el perro?

Una vecina declaró que había visto al perro anteriormente y que, en su opinión, era víctima de abuso por parte de las personas que residían en la casa.

“Ese perro era maltratado. La gente que vivía ahí no lo quería. Hace apenas unos días lo sacaron a patadas y estaba corriendo por la calle… no lo querían dentro de la casa”, dijo la vecina, de acuerdo con la publicación de El Diario NY. Tales afirmaciones no han sido confirmadas.

Uno de los principales enfoques de la investigación es determinar quién era responsable del pitbull en el momento del ataque. La policía también analiza si el perro tenía antecedentes de agresividad o reportes previos por mordeduras.

En la ciudad de Nueva york, los dueños de perros pueden enfrentar consecuencias civiles e incluso penales si se demuestra que sabían que el animal era peligroso o si hubo negligencia en su manejo, como no asegurar adecuadamente al perro dentro de la vivienda.

El destino del animal dependerá de los resultados de la investigación, de la evaluación veterinaria y de cualquier orden judicial que pudiera emitirse.

