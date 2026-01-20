Misteriosa muerte de inmigrante en centro de detención del ICE: esto reveló el organismo

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante de Nicaragua quien fue localizado sin vida dentro de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, se habría quitado la vida, según el organismo migratorio estadounidense.

Víctor Manuel Díaz habría atentado contra su propia vida el pasado miércoles, durante su reclusión en el extenso complejo de tiendas de campaña en la base Fort Bliss del Ejército en El Paso, informó el ICE en un comunicado.

El hecho ocurrió en las instalaciones donde el ente informó que otro detenido murió a principios de este mes, publicó Al Día Dallas.

El tercer fallecido en el centro de detención de ICE

A pesar de que las autoridades dijeron que funcionarios del ICE intentaban evitar que el primer fallecido atentara contra su integridad, otro detenido dijo que al menos cinco oficiales estaban sujetaban al recluso esposado y al menos uno tenía un brazo alrededor de su cuello.

Díaz fue detenido el 6 de enero, en medio de una redada migratoria en Minnesota. Posteriormente, fue enviado a Texas.

El nicaragüense ingresó a Estados Unidos en marzo de 2024 y los oficiales de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron. Fue liberado bajo palabra en espera de una fecha en la corte y, en agosto, un juez ordenó que se fuera de Estados Unidos, en una audiencia a la que Díaz no asistió.

El inmigrante recibió una orden final de deportación el 12 de enero de este año, dos días antes de que lo encontraran inconsciente en su habitación. El ICE no divulgó más detalles sobre la muerte de Díaz.

El hombre, de 36 años de edad, estaba detenido en Camp Montana East. En ese mismo reclusorio, el ICE informó que otro detenido, Geraldo Lunas Campos, murió mientras el personal intentaba evitar que se suicidara.

Una investigación preliminar de la oficina forense del condado El Paso, determinó que Lunas Campos, de 55 años de edad, murió por asfixia por compresión del pecho y el cuello y señaló que la muerte probablemente se clasificaría como homicidio.

Un detenido le dijo a The Associated Press que Lunas Campos estaba esposado y se negaba a regresar a su celda cuando al menos cinco guardias lo inmovilizaron en el suelo. Añadió que, al menos uno de los guardias apretó un brazo alrededor del cuello de Lunas Campos.

Familiares desestiman la versión del ICE

En cuanto al caso de Víctor Manuel Díaz, la madre de la víctima manifestó que no confía en la versión del ICE. La mujer aseguró que, antes de ser arrestado, su hijo había pasado varias semanas hospitalizado, debido a que padecía de tuberculosis.

Sus parientes creen que la muerte pudo ser por hipotermia, hambre o por una agresión. “Se murió por el hielo, hambre, alguna mano criminal o lo golpearon”, dijo otro pariente del nicaragüense.

Sus parientes afirmaron que no les dieron mayores detalles sobre el fallecimiento de Díaz, quien es el tercer detenido que muere en ese centro de detención, en solo 44 días.

