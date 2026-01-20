Mujer de Illinois gana $ 3 millones tras cambiar de gasolinera en el último momento: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En el sur del estado de Illinois, una mujer ganó un gran premio en un juego de la Lotería del estado en la víspera de Navidad.

Por poco no gana el premio debido a que la mujer de Vandalia, al sur del estado, en un principio quería comprar un billete de lotería para raspar en un minorista, pero estaba cerrado por día festivo.

En el último momento, decidió comprar un billete en una gasolinera Phillips 66 en Vandalia.

“Iba a parar en otra gasolinera, pero estaba cerrada por Nochebuena. Phillips era el único lugar abierto, así que decidí ir allí”, dijo.

La mejor decisión que pudo tomar y gana el premio

Fue la mejor decisión. La mujer compró un boleto raspadito de Royal Riches de $ 30 y se llevó el premio mayor del juego, ganando la excelente suma de $ 3 millones justo a tiempo para las fiestas.

El billete ganador fue adquirido en Phillips 66, en la cuadra 700 de Veterans Avenue en Vandalia.

Si bien es cierto que la ganadora tiene planes para el dinero, incluidas unas vacaciones familiares y el pago de otras facturas, planea apartar una buena cantidad.

Sobre su negocio de limpieza comentó: “No pienso dejarlo. Me tomaré unas vacaciones familiares, pero sigo trabajando”.

