Emprende con el Gobierno de EEUU: gana desde $ 900 semanales como proveedor técnico rural

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de certificación de Proveedor de Servicios Técnicos, funciona como un puente entre el gobierno federal y los trabajadores independientes o pequeñas empresas de servicios.

A través de este programa, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) avala a particulares para que ayuden a los ganaderos y agricultores a instalar infraestructura específica: proyectos de riego, cercado y manejo de suelos que cuentan con financiamiento público ya asignado a los productores.

Potencial de ingresos mensuales y estados con mayor demanda

De acuerdo con las proyecciones de ingresos para 2026, un contratista independiente certificado en servicios rurales en EEUU, puede generar ingresos mensuales que oscilan entre los 875 y 2.180 dólares. En estados de alta demanda como California o Nebraska, donde el costo de vida y las tarifas de servicio son mayores.

El atractivo económico de este rumbo productivo radica en que el gobierno, a través del programa EQIP, establece tarifas de reembolso que aseguran que el granjero tenga el presupuesto para pagar al proveedor puntualmente al finalizar el proyecto. Esto permite al pequeño emprendedor latino, que puede operar con su número de identificación fiscal (ITIN) y un EIN comercial.

Guía paso a paso para iniciar el registro como proveedor de servicios agrícolas

Para quienes no conocen las instituciones estadounidenses, el proceso se divide en pasos que requieren tanto presencia física como registro digital:

Localizar la oficina de ayuda: debe dirigirse a la oficina del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) de su condado. Se encuentran en internet buscando "USDA Service Center". Crear la Identidad Digital (eAuth): debe abrir una cuenta en el portal oficial del Departamento de Agricultura. Tras el registro, es obligatorio acudir a la oficina local con una identificación oficial para verificar la identidad en persona. Capacitación técnica: el usuario accede al portal AgLearn para tomar cursos gratuitos sobre las normas de construcción que el gobierno exige. Inscripción en el registro oficial: con los cursos aprobados, se solicita la inclusión en el "Registry" de Proveedor de Servicios Técnicos (TSP). Una vez aprobado, el emprendedor puede empezar a ofertar sus servicios a los ganaderos de su zona.

Oportunidades de negocio en infraestructura de riego y cercado

La instalación de cercas de conservación y la tecnificación de riego, son las áreas con mayor flujo de capital. En Wisconsin y California, la mejora de granjas lácteas ofrece contratos frecuentes para el manejo de residuos.

Por otro lado, en Texas y Oklahoma, los proyectos de pastoreo rotativo requieren la construcción masiva de divisiones de terreno y sistemas de agua solares para el ganado, servicios que los pequeños emprendedores pueden ofrecer de manera independiente tras obtener su certificación oficial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube