Conoce el estado de EEUU donde podrás faltar al trabajo y seguir cobrando: aumento de sueldo incluido en 2026

Las mejoras laborales en Minnesota experimentarán un giro profundo el próximo 1 de enero de 2026, cuando entre en vigor el nuevo Sistema de Licencia Familiar y Médica Pagada (MPL).

Esta reforma garantiza que la mayoría de los empleados tengan acceso a ingresos mientras se ausentan por razones de salud o cuidado familiar, eliminando la necesidad de elegir entre el salario y el bienestar personal.

Además, el estado aplicará un ajuste automático por inflación al salario mínimo, elevando el piso salarial básico en toda la jurisdicción a $11.41 por hora para la mayoría de los empleadores del estado. Queda el salario mensual para una persona que trabaja 40 horas semanales en $1,976.21.

Causas legales para la solicitud de licencia

Para acceder a este beneficio de las licencias, el trabajador debe certificar que su ausencia se debe a motivos específicos contemplados por la ley.

Entre estos se incluye el cuidado de la propia salud ante una enfermedad grave o embarazo, y el cuidado de un familiar con condiciones médicas severas. Asimismo, se otorga tiempo para el vínculo tras el nacimiento o adopción de un hijo, y licencias de seguridad para víctimas de violencia doméstica que necesiten realizar trámites legales o buscar refugio.

Cálculo de beneficios y financiamiento

A partir de 2026, el monto que recibirá el trabajador por licencia será el 90% del sueldo mientras este de licencia. Esto es para asegurar que las personas con salarios bajos puedan seguir pagando su renta y comida.

Los empleados con ingresos más bajos podrán recibir hasta el 90% de su salario semanal, mientras que para ingresos superiores el porcentaje disminuye el estado le dará un porcentaje menor (por ejemplo, el 50% o 60% del sueldo). Mientras más alto sea tu salario, menor será el porcentaje que te cubran, porque se asume que tienes más capacidad de ahorro.

El empleado tiene hasta 12 semanas si él es el enfermo. Tiene hasta 12 semanas si es para cuidar a alguien más o por un bebé nuevo. Si pasan más de dos cosas el mismo año, lo máximo que te pagarán son 20 semanas en total.

Nicole Blissenbach, Comisionada del Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota, declaró:

"Este programa es un paso fundamental para asegurar que nadie en nuestro estado tenga que enfrentar una crisis financiera por una emergencia médica familiar. Estamos nivelando el campo de juego para todos los trabajadores", declaró Blissenbach.

Steve Grove, Comisionado del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico (DEED), declaro:

"A partir de 2026, Minnesota se une a un grupo selecto de estados que reconocen que la salud del trabajador es la salud de la economía. El sistema de primas es una inversión en la retención de talento a largo plazo", señaló Grove.

