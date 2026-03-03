Jorge Rodríguez responde: ¿Cómo y cuándo se organizarán las elecciones en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que en los próximos días se iniciará una ronda de conversaciones con diversos factores políticos y sectores de la sociedad civil.

El objetivo de este acercamiento es construir un consenso sólido que defina las bases de los futuros procesos electorales en el país.

“Más que un proceso de convocatoria, es un proceso de fortalecimiento de todas las instituciones del Estado”, indicó en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

Según explicó Rodríguez, el diálogo permitirá definir aspectos técnicos y políticos fundamentales, que van desde la fecha de los comicios hasta las garantías para el desarrollo del evento.

“Para usar la metáfora: es pintar bien la cancha para que, cuando se convoquen unas elecciones, todo el mundo sienta que está tranquilo y que las reglas se respetan”, enfatizó.

De esta manera, el Gobierno Nacional busca que todos los actores involucrados tengan seguridad jurídica y política antes de acudir a las urnas.