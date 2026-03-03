Digitel ajusta los montos de sus planes: conozca las tarifas para marzo

Suscríbete a nuestros canales

La operadora de telecomunicaciones Digitel anunció en sus plataformas el ajuste mensual en las tarifas de sus planes y paquetes de navegación. Este incremento entró en vigencia el 1 de marzo de 2026, siguiendo la política de la empresa de adecuar sus costos a la variación del tipo de cambio oficial en el país.

Para establecer los nuevos montos en bolívares, la compañía tomó como base la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del primer día del mes, la cual se ubicó en 419,98 bolívares por dólar.

Detalles de los planes y montos vigentes

La familia de planes Inteligente Plus escala sus beneficios y costos según el perfil de consumo del usuario. A continuación, se detallan las características y precios para el ciclo de marzo:

Plan Inteligente Plus 2 GB: 758,68 bolívares

Plan Inteligente Plus 6 GB: Incluye una cuota de 6 GB de navegación, 100 minutos para llamadas y 100 SMS. Su tarifa para este mes es de 2.620,72 bolívares .

Plan Inteligente Plus 12 GB: Ofrece 12 GB de datos, 200 minutos de telefonía y 200 mensajes de texto. El costo mensual se fijó en 5.251,44 bolívares .

Plan Inteligente Plus 30 GB: Es la opción de mayor capacidad con 30 GB de navegación, 500 minutos y 500 SMS. El precio de este servicio es de 10.499,68 bolívares.

Digitel también mantiene su catálogo de paquetes de datos para quienes necesitan incrementar la navegación durante el mes. Los precios vigentes para marzo quedaron así:

5 GB: 2.519,94

10 GB: 4.199,90

20 GB: 7.139,83

40 GB: 13.859,67

65 GB: 20.999,50

100 GB: 31.499,25

200 GB: 50.395,80

