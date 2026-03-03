Reportan ataque con drones a la Embajada de EEUU en Arabia Saudita: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un ataque de drones contra la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue reportado este lunes en la noche, el cual provocó un incendio y daños materiales en el edificio, aunque sin víctimas o heridos hasta el momento, así lo confirmó el Ministerio de Defensa saudí.

Tras el suceso, la Embajada ordenó al personal y se recomendó a los ciudadanos estadounidenses "refugiarse" en las ciudades de Yeda, Riad y Dhahran. Asimismo, se instruyó limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares dentro de la región, informó EFE.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso oficial de la delegación diplomática estadounidense.

Asimismo, la embajada instó a sus ciudadanos a “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

Escalada militar: Operación “Promesa Verdadera 4”

Según fuentes consultadas por la cadena CNN vinculan presuntamente los drones con Irán, aunque este extremo no ha sido validado por los gobiernos de EEUU o Arabia.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de una decimotercera ola de ataques bajo la operación denominada “Promesa Verdadera 4”. Los ataques se dirigen contra bases estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos en Israel.

Orden de abandono inmediato en 14 países

Debido a la guerra iniciada el pasado fin de semana por EE. UU. e Israel contra Irán, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó el nivel de alerta.

El organismo solicitó a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluyendo Arabia Saudí, citando "graves riesgos" para la integridad física del personal y civiles en la zona.

La situación se mantiene en desarrollo mientras las fuerzas de seguridad locales y estadounidenses evalúan el impacto de la ofensiva iraní en la infraestructura diplomática y militar de la región.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube