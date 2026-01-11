¿Buscas trabajo rápido? Estos programas gratuitos en EEUU te certifican en menos de dos años

Suscríbete a nuestros canales

El sistema educativo de los Estados Unidos ha iniciado el año 2026 con una oferta de estudios técnicos gratuitos, orientados a suplir la falta de personal calificados en áreas estratégicas.

Instituciones como el sistema CUNY en Nueva York y los colegios comunitarios de Carolina del Norte (Wake Tech y Central Piedmont) han habilitado sus portales para que jóvenes con ingresos familiares moderados aseguren su cupo en especialidades de alta empleabilidad.

Estos programas, financiados por becas de "último dólar", permiten que los alumnos se certifiquen en menos de dos años en campos como la mecatrónica, el desarrollo de software y la gestión logística.

Estado Becas Instituciones Fecha Límite Carreras técnicas Nueva York Excelsior Scholarship CUNY (City University)

SUNY (State University) 3 de febrero Ciberseguridad, Enfermería, Biotecnología y Software Carolina del Norte Next NC Wake Tech, Central Piedmont

Cape Fear CC 15 de agosto Mecatrónica, Logística, IT y Construcción Georgia HOPE Career Grant Gwinnett y Savannah Tech

West Georgia Tech Al inscribirse Soldadura, HVAC, Cuidado Infantil y Camiones Kentucky Work Ready KY Sistema KCTCS

(Colegios Técnicos de KY) 30 de junio Manufactura Avanzada, EMT (Emergencias) y Transporte

Especialidades prioritarias y centros de formación

En el estado de Georgia, el programa HOPE Career Grant se ha enfocado en centros como Savannah Technical College para formar expertos en reparación de aire acondicionado (HVAC), soldadura industrial y enfermería práctica.

Por su parte, Kentucky ha fortalecido su sistema KCTCS para ofrecer grados asociados gratuitos en manufactura avanzada y transporte, sectores que han reportado un déficit de personal durante el último año.

"La formación técnica gratuita no solo reduce la deuda estudiantil, sino que garantiza que el joven egrese con habilidades que el mercado laboral necesita hoy mismo", explicó un coordinador de admisiones en Charlotte-Mecklenburg.

Requisitos de permanencia y validación fiscal

Para mantener la gratuidad de los estudios, la mayoría de estos programas exigen que el alumno mantenga una carga académica de tiempo completo y un promedio mínimo de calificaciones (GPA).

En el caso de la Beca Excelsior en Nueva York, los beneficiarios deben completar 30 créditos anuales y comprometerse a trabajar en el estado por un periodo equivalente al tiempo que recibieron la ayuda.

Las autoridades recuerdan que el primer paso para acceder a estos beneficios es la correcta declaración de impuestos y la presentación del formulario FAFSA, herramienta que permite a las instituciones validar el nivel socioeconómico de cada familia, incluyendo aquellas que operan bajo el sistema ITIN para sus integrantes no ciudadanos.

