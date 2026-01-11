Educación

¿Buscas trabajo rápido? Estos programas gratuitos en EEUU te certifican en menos de dos años

Los programas estatales en Nueva York, Carolina del Norte y Georgia facilitan el acceso a certificaciones en enfermería, ciberseguridad y construcción de manera gratuita

Por Mariana Pérez Guerra
Sabado, 10 de enero de 2026 a las 08:00 pm

El sistema educativo de los Estados Unidos ha iniciado el año 2026 con una oferta de estudios técnicos gratuitos, orientados a suplir la falta de personal calificados en áreas estratégicas.

Instituciones como el sistema CUNY en Nueva York y los colegios comunitarios de Carolina del Norte (Wake Tech y Central Piedmont) han habilitado sus portales para que jóvenes con ingresos familiares moderados aseguren su cupo en especialidades de alta empleabilidad.

Estos programas, financiados por becas de "último dólar", permiten que los alumnos se certifiquen en menos de dos años en campos como la mecatrónica, el desarrollo de software y la gestión logística.

Estado Becas  Instituciones  Fecha Límite Carreras técnicas 
Nueva York Excelsior Scholarship CUNY (City University) 
SUNY (State University)		 3 de febrero Ciberseguridad, Enfermería, Biotecnología y Software
Carolina del Norte Next NC Wake Tech, Central Piedmont 
Cape Fear CC		 15 de agosto Mecatrónica, Logística, IT y Construcción
Georgia HOPE Career Grant Gwinnett y Savannah Tech
West Georgia Tech		 Al inscribirse Soldadura, HVAC, Cuidado Infantil y Camiones
Kentucky Work Ready KY

Sistema KCTCS
(Colegios Técnicos de KY)

 30 de junio Manufactura Avanzada, EMT (Emergencias) y Transporte

Especialidades prioritarias y centros de formación

En el estado de Georgia, el programa HOPE Career Grant se ha enfocado en centros como Savannah Technical College para formar expertos en reparación de aire acondicionado (HVAC), soldadura industrial y enfermería práctica.

Por su parte, Kentucky ha fortalecido su sistema KCTCS para ofrecer grados asociados gratuitos en manufactura avanzada y transporte, sectores que han reportado un déficit de personal durante el último año.

"La formación técnica gratuita no solo reduce la deuda estudiantil, sino que garantiza que el joven egrese con habilidades que el mercado laboral necesita hoy mismo", explicó un coordinador de admisiones en Charlotte-Mecklenburg.

Requisitos de permanencia y validación fiscal

Para mantener la gratuidad de los estudios, la mayoría de estos programas exigen que el alumno mantenga una carga académica de tiempo completo y un promedio mínimo de calificaciones (GPA).

En el caso de la Beca Excelsior en Nueva York, los beneficiarios deben completar 30 créditos anuales y comprometerse a trabajar en el estado por un periodo equivalente al tiempo que recibieron la ayuda.

Las autoridades recuerdan que el primer paso para acceder a estos beneficios es la correcta declaración de impuestos y la presentación del formulario FAFSA, herramienta que permite a las instituciones validar el nivel socioeconómico de cada familia, incluyendo aquellas que operan bajo el sistema ITIN para sus integrantes no ciudadanos.

