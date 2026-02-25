Nuevas reglas para la visa de turismo: Embajada de EEUU en Colombia explica qué debes llevar para la cita

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de solicitud para la Visa estadounidense ha implementado cambios estrictos en la asistencia a las entrevistas. Contrario a normativas anteriores, tanto niños menores de 14 años como adultos mayores de 79 años deben presentarse obligatoriamente ante el oficial consular. Si alguno de estos solicitantes falta a la cita, el trámite queda suspendido individualmente y debe reprogramarse según la agenda de la embajada.

Documentación necesaria para la cita

Al momento de acudir a la entrevista, el solicitante solo debe presentar su pasaporte vigente. Es indispensable que el documento tenga adherido el código de barras entregado previamente en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). Aunque los usuarios pueden llevar documentos de respaldo como títulos de propiedad o constancias de trabajo, su revisión queda a total discreción del oficial, ya que no forman parte de los requisitos obligatorios de entrada.

Diferencia entre vigencia y tiempo de estadía

Un error común es confundir la fecha de vencimiento del visado con el tiempo permitido para estar en el país. La Visa solo autoriza el viaje hacia un puerto de entrada. El tiempo real de permanencia lo decide el oficial de inmigración al llegar y queda registrado en el formulario I-94. Permanecer más tiempo del estipulado en dicho registro electrónico se considera presencia ilegal y conlleva la revocación del permiso y posibles deportaciones.

Reaplicación tras una negativa

Cuando una solicitud es rechazada bajo la sección 214(b), el usuario puede intentar el proceso nuevamente en cualquier momento. Sin embargo, las autoridades recomiendan hacerlo solo si las circunstancias económicas o familiares han cambiado. Para una nueva aprobación, es necesario demostrar vínculos sólidos con el país de origen que garanticen el retorno.

