“Temo por mi vida”: aparece en Colombia modelo de OnlyFans vinculada con “El Mencho”

Suscríbete a nuestros canales

La influencer mexicana María Julissa quedó en el centro de la controversia luego de que en plataformas digitales circularan rumores que la vinculaban sentimentalmente con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Las publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron especulaciones sobre un supuesto nexo con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que encendió el debate en redes.

La joven creadora de contenido acumula millones de seguidores en Instagram, donde comparte aspectos de su rutina diaria, entrenamientos y su pasión por el béisbol. Además, también desarrolla contenido exclusivo para adultos en OnlyFans.

El origen del escándalo se relaciona con fotografías y audios que supuestamente la mostraban junto al capo mexicano.

Sin embargo, la propia influencer aseguró que ese material fue manipulado con inteligencia artificial. Según explicó, el contenido habría sido fabricado por detractores en internet, lo que impulsó una ola de desinformación.

“Yo salgo con uno de los streamers más grandes de Colombia, se llama Mr. Steven, y así como tiene mucho público, tiene muchos haters y ellos crearon esta noticia falsa como un juego, y no solo a mí me acusaron, también a otro creador de contenido de México. Empezaron a crear audios y fotografías con IA. Todo empezó por los haters que tiene mi pareja que me vincularon con él”.

En declaraciones ofrecidas a NTN24, María Julissa negó de forma tajante cualquier vínculo. Afirmó que no conoce a Oseguera Cervantes y que nunca ha tenido contacto con él.

“Yo a él no lo conozco ni de lejos, ni de una fiesta, no he tenido ningún vínculo”.

La influencer aseguró que la polémica trascendió el ámbito digital y afectó directamente a su familia.

Indicó que su madre tuvo que abandonar su vivienda debido a amenazas por parte de haters que provienen de comunidades del mundo del streaming y que personas armadas se presentaron cerca de su residencia en México. Estos hechos, según relató, la mantienen en un estado de temor constante.

“Recibí la noticia en redes sociales, me vi en todas partes y ahorita tengo a mi familia tristemente escondida, mi mamá tuvo que dejar su casa porque hay creadores de contenido y su comunidad que están divulgando esto, y ha llegado gente con armas a las afuera de mi casa. Mi familia está asustada por algo que yo no he hecho y temo por mi vida”.

Asimismo, el equipo legal de María Julissa anunció que emprenderá medidas judiciales contra quienes resulten responsables de difundir acusaciones falsas.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.