Aumento salarial 2026: confirman reuniones entre el Ejecutivo y sector privado

Crece la expectativa entre los venezolanos ante un posible aumento aumento del salario mínimo en las próximas semanas. Medida que desde gremios y sindicatos laborales consideran urgente para hacer frente a la situación económica actual.

Los recientes acuerdos petroleros entre Estados Unidos y Venezuela se traducen en más dinero a las arcas del Estado, por lo que de cara al próximo 01 de mayo, pudieran estarse anunciando medidas para mejorar el ingreso de los trabajadores.

Al respecto, la periodista de la fuente económica, Ginette González, confirmó este 24 de febrero, que actualmente se están llevando conversaciones entre el Ejecutivo Nacional y el sector privado para tratar lo relacionado al tema salarial. Dichas reuniones se están llevando a cabo en la sede del Ministerio del Trabajo, en Caracas, según lo detallado por la comunicadora.

De momento, no hay anuncio oficial por parte de las autoridades venezolanas. Sin embargo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ya adelantó el pasado 15 de enero, sobre la creación de un fondo de recursos que estará destinado a la mejora de los ingresos de los trabajadores, dinero que provendrá del petróleo vendido a los Estados Unidos y demás países que se interesen por el crudo venezolano.

Ministro de Trabajo confirma que "pronto habrá noticias"

El ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, fue consultado sobre un posible aumento de salario durante su visita al estado Táchira, el pasado domingo 22 de febrero.

"Pronto habrá noticias en relación a esos temas (...) Esperamos un aumento de los ingresos en el país por el petróleo y otras fuentes... Esperemos para que se den estos anuncios", señaló Piñate tras la pregunta de una periodista.

En cuanto a una supuesta dolarización de la economía venezolana, el ministro acotó: "La moneda de Venezuela es el bolívar y va a seguir siendo así".

