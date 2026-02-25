Jorge Arreaza admite fallas en la Ley contra el Odio: no hay derecho a revisar el teléfono

Suscríbete a nuestros canales

El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, reconoció que la Ley contra el Odio se ha aplicado "muy mal" en diversas situaciones.

Durante una entrevista radial para la emisora Éxitos 99.9, el dirigente señaló que se comenten abusos de autoridad, especialmente en los puntos de control policial y militar conocidos como alcabalas.

"Nadie puede perder la libertad por mensajes que haya en su celular. Además, no hay derecho a que le revisen sus conversaciones o teléfono a alguien en una alcabala", afirmó el diputado.

El límite de la revisión policial

Según explicó Arreaza, la revisión de un dispositivo móvil es una medida extrema que solo debería ocurrir si la persona ya está bajo una investigación judicial o una imputación formal.

El diputado admitió que existe la necesidad de una reglamentación mucho más clara sobre cómo aplicar esta ley, para evitar que los funcionarios actúen por cuenta propia y vulneren los derechos de los ciudadanos en la calle.

Críticas de gremios y defensores de derechos

Tras estas declaraciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) recordó que estas revisiones en alcabalas no solo violan la privacidad general, sino que ponen en riesgo el secreto de la fuente de los periodistas.

Respaldo de Jorge Rodríguez a la revisión de la ley

Para completar el panorama legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también admitió recientemente que ha existido una "mala utilización" de esta norma vigente desde 2017.

Rodríguez anunció que el Poder Legislativo se encuentra estudiando los alcances de la Ley contra el Odio y que es muy probable que sea sometida a una reforma próximamente para corregir estos fallos en su aplicación.

