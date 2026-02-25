La franja de la discordia: Cómo el control de Ormuz mantiene en vilo la relación de EEUU con Irán (Análisis)

Suscríbete a nuestros canales

Por: Edward Aguilar Aza / Analista internacional.

Durante los últimos meses la escalada militar y mediática entre Estados Unidos e Irán han ido incrementando su tono, todo esto enmarcado en protestas callejeras en las calles de Teherán y de todo el país, además de la mayor movilización militar estadounidense en Mediterráneo en más de 20 años.

El gabinete de Donald Trump, ha expresado en diversas ocasiones que analiza diversas opciones para el caso iraní (eludiendo a posibles ataques tácticos en ese territorio). Sin embargo, en esta ocasión, el contexto geopolítico es más complejo por su incidencia directa en la economía global.

Importancia de Ormuz para la economía del mundo

El Estrecho de Ormuz es considerado la arteria energética más vital del planeta porque por este angosto paso (de apenas 33 km en su punto más estrecho) transita aproximadamente 20% del petróleo a nivel global, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

Un posible corte de esta arteria vial marítima por un conflicto entre Estados Unidos e irán, la cadena de suministro se vería seriamente afectada ya que son más de 20 millones de barriles de petróleo los que transitan por esta arteria fluvial, generando un incremento en los precios de la energía exponencial a nivel global.

En 1973, en medio del conflicto del Yom Kipur, los países árabes miembros de la OPEP de ese momento promulgaron un boicot a la venta de petróleo, donde Ormuz vio mermado su flujo comercial, demostrando a occidente la enorme importancia de dicha franja territorial, su peso en la economía global y la incidencia en los precios de la energía.

¿Estados Unidos provocará una escalada mayor en la zona?

Según opiniones de analistas internacionales, como el caso de Ali Vaez, parte del equipo del International Crisis Group, sería arriesgado el hecho de incursionar en los cielos iraníes, podría ocasionar bajas estadounidenses y a su vez sumergir a la región en un nuevo conflicto que pondría en incertidumbre la estabilidad de la economía global, sobretodo en un año electoral en Estados Unidos.

Medio Oriente se ha caracterizado por ser una de las regiones de mayor agitación política y social del mundo, es importante para occidente, especialmente los Estados Unidos, mantener una zona pacificada, bajo términos y condiciones estratégicas que permitan la convivencia de diversos grupos étnicos, religiosos, culturales y políticos que hacen vida en Irán, y de toda la región en general.

