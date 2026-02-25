Enrique Márquez envía mensaje a Trump tras su invitación al Capitolio: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

El dirigente político venezolano, Enrique Márquez, expresó su profundo agradecimiento al presidente Donald Trump, tras ser invitado de honor al reciente discurso del Estado de la Unión en el Capitolio.

Márquez calificó este gesto como un paso fundamental para fortalecer un trabajo político basado en la tolerancia y el esfuerzo conjunto, destacando la importancia del respaldo internacional.

Así extendió su agradecimiento

A través de un video publicado en cuenta de X, se observó a Márquez recorriendo las escalinatas de la sede legislativa estadounidense.

Durante su mensaje, el dirigente dedicó el momento a los millones de venezolanos en el exterior, asegurando que su compromiso sigue firme para lograr los cambios necesarios que permitan el reencuentro de las familias en su tierra natal.

Impacto frente al Congreso

El momento más inesperado de la pasada noche ocurrió cuando el presidente Trump interrumpió su discurso para presentar a Alejandra González, sobrina de Márquez, quien reside en EEUU.

El mandatario relató cómo el dirigente fue arrestado y recluido en la prisión de El Helicoide. La sorpresa final fue la aparición de Márquez en el recinto, donde se fundió en un abrazo con su sobrina ante la ovación de los legisladores presentes.

Reconocimiento al nuevo liderazgo

Durante su intervención, Trump vinculó la liberación de Márquez y otros detenidos a la cooperación estrecha con la gestión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El mandatario estadounidense subrayó que el cierre de centros de detención y los avances económicos son parte de una nueva etapa de esperanza. Por su parte, Márquez aprovechó la vitrina internacional para recordar que todos los sectores de la sociedad son indispensables para alcanzar un cambio real y duradero en el país.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube