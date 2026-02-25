Aterriza en Venezuela delegación de la TSA de EEUU: ¿A qué se debe su visita?

Suscríbete a nuestros canales

Una comisión técnica de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) se encuentra en territorio venezolano para inspeccionar los protocolos de seguridad en las terminales aéreas internacionales.

La inspección, que se ha desarrollado durante los últimos días, tiene como objetivo verificar el cumplimiento del Anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organización que rige internacionalmente las normas globales para proteger las operaciones aéreas contra actos de interferencia ilícita y diversas amenazas a la seguridad aeroportuaria.

Durante el despliegue, los inspectores estadounidenses han auditado los procedimientos en los aeropuertos habilitados para conexiones internacionales.

La supervisión se ha concentrado con especial énfasis en los protocolos de las áreas de carga y en los controles de los servicios de catering, elementos críticos para la seguridad de los vuelos hacia Norteamérica, informó Descifrado.

¿Qué se necesita para obtener la "Categoría 1"?

En tal sentido, el especialista en aeronáutica Juan Manuel Teixeira enfatizó que este paso no garantiza la vuelta a la "Categoría 1", calificación necesaria para que aerolíneas locales y estadounidenses operen de forma regular bajo estándares del programa IASA.

El experto explicó en su cuenta de X que para alcanzar dicha categoría se requiere una evaluación distinta por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA). Aclaró además que la visita de la TSA se ajusta a estándares técnicos de seguridad y no debe interpretarse como un avance automático hacia la recategorización, algo que en el pasado ocurrió por medios administrativos sin inspección previa.

