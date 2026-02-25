Cicpc desarticula banda que portaba uniformes del SENIAT en Caracas: les incautaron $385 mil en efectivo

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo del Cicpc lograron desmantelar la organización criminal liderada por "El Viejo Vladimir", responsable de un cuantioso asalto perpetrado en diciembre de 2025 contra una empresa ubicada en Altamira, municipio Chacao.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en redes sociales, explicando que el operativo, fruto de un extenso trabajo de inteligencia, culminó con la captura de tres personas y la neutralización de un cuarto implicado tras un enfrentamiento armado.

La investigación determinó que los delincuentes ingresaron a la sede de la empresa utilizando indumentaria alusiva al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) bajo el pretexto de realizar una inspección técnica, lograron burlar la seguridad.

Una vez en el interior, los sujetos esgrimieron armas de fuego, sometieron al personal bajo amenazas de muerte y se apoderaron de una fuerte suma de dinero en efectivo para luego huir a bordo de dos motocicletas.

Capturas y un abatido en el Zulia

Las pesquisas técnico-científicas permitieron identificar y detener a los siguientes ciudadanos:

Vladimir Salvador Rivas Reveitte (64): Cabecilla de la banda y autor material.

Caire Yanine Castillo Escobar (45): Esposa de Vladimir, encargada de logística y de suministrar los uniformes falsos.

Ernesto Luis Aceituno Ochoa (42): Trabajador de la empresa asaltada, quien fungió como "patriota cooperante" facilitando información interna sobre los movimientos de dinero.

Un cuarto involucrado, identificado como Carlos Alejandro Esquibel Fermín (38), apodado "Chacharro", fue localizado en el estado Zulia mientras intentaba cruzar la frontera hacia Colombia.

Al verse acorralado por las comisiones del Cicpc, Esquibel inició un intercambio de disparos en el que resultó herido, falleciendo posteriormente en un centro de salud.

El cuerpo detectivesco informó que aún resta por capturar a un sujeto apodado "Chinito".

Evidencias y recuperación récord

Durante los procedimientos, las autoridades lograron recuperar una cifra significativa de activos y dinero en efectivo, producto del robo:

$385.000 dólares en efectivo.

290.000 bolívares en efectivo.

Dos motocicletas utilizadas en el asalto y dos adicionales compradas con el botín.

Un vehículo particular y varios dispositivos móviles.

El caso ha quedado a la orden del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial correspondiente.