Menú que servirán a la comunidad universitaria el miércoles 25 de febrero en el comedor de la UCV

Suscríbete a nuestros canales

El comedor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, difunde a diario el menú de alimentos que servirá a la comunidad estudiantil.

Para el día miércoles 15 de febrero, los beneficiarios contarán con Chop Suey con pollo, arroz perlado y lechoza.

Este martes 24 se sirvió en el comedor carne guisada, pasta con perejil y patilla.

Ubicación y horario

Se encuentra ubicado frente a la biblioteca de la Escuela de Comunicación Social de la UCV.

El horario es de 11 de la mañana a 2 de la tarde, según lo publicado en la página web de dicha casa de de estudio.

Otras noticias de la UCV

La Facultad de Ciencias realizará una segunda rueda de negocios entre el 19 y 20 de marzo para obtener ingresos que atiendan los requerimientos de la institución.

La rueda denominada «Universidad, empresa y estado» ofrecerá un catálogo con 100 productos y servicios en campos como Inteligencia Artificial (IA), petróleo y petroquímica, farmacia, minería, agricultura, infraestructura tecnológica, apoyo docente e intercambio técnico.

Visita nuestras secciones: Comunidad

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube