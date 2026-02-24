Prohíben alza del pasaje en Maracaibo y fijan multas severas a infractores: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Maracaibo y el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano (IMTCUMA) reiteraron que no existe un aumento oficial del pasaje en la ciudad.

Las autoridades advirtieron que cualquier cobro por encima de la tarifa establecida es ilegal y puede acarrear sanciones económicas importantes para los conductores que incumplan la normativa.

Según la información difundida, la tarifa mínima vigente se mantiene en 60 bolívares para recorridos cortos. En rutas de entre 10 y 20 kilómetros el monto asciende a 65 bolívares, mientras que trayectos más largos pueden alcanzar hasta 90 bolívares como máximo autorizado.

Además, los estudiantes deben cancelar solo la mitad del pasaje, mientras que los adultos mayores están exonerados del pago, como parte de las políticas de protección a sectores vulnerables.

Las autoridades municipales informaron que aplicarán multas de hasta 500 unidades tributarias a quienes cobren tarifas indebidas.

Ante denuncias de usuarios que aseguran que algunas unidades cobran entre 200 y 300 bolívares, el organismo exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a través de las redes sociales oficiales o directamente en la sede del instituto.

