Atención

Prohíben alza del pasaje en Maracaibo y fijan multas severas a infractores: detalles

Se mantienen operativos de fiscalización permanentes en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la normativa.

Por Jessica Molero
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 04:14 pm
Prohíben alza del pasaje en Maracaibo 2026
Foto: Cortesía

 

La Alcaldía de Maracaibo y el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano (IMTCUMA) reiteraron que no existe un aumento oficial del pasaje en la ciudad. 

Las autoridades advirtieron que cualquier cobro por encima de la tarifa establecida es ilegal y puede acarrear sanciones económicas importantes para los conductores que incumplan la normativa.

Según la información difundida, la tarifa mínima vigente se mantiene en 60 bolívares para recorridos cortos. En rutas de entre 10 y 20 kilómetros el monto asciende a 65 bolívares, mientras que trayectos más largos pueden alcanzar hasta 90 bolívares como máximo autorizado.

Además, los estudiantes deben cancelar solo la mitad del pasaje, mientras que los adultos mayores están exonerados del pago, como parte de las políticas de protección a sectores vulnerables.

Las autoridades municipales informaron que aplicarán multas de hasta 500 unidades tributarias a quienes cobren tarifas indebidas. 

 

Ante denuncias de usuarios que aseguran que algunas unidades cobran entre 200 y 300 bolívares, el organismo exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a través de las redes sociales oficiales o directamente en la sede del instituto.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Nueva York
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Martes 24 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América