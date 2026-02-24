Alcaldía de Baruta invita a su evento "Noche Estrellada": entrada gratuita

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Baruta invita a los baruteños y al público en general a disfrutar de una noche estrellada. Se trata de la ¡Noche Estrellada 5ta edición!

En este evento que llega a su 5.ª edición, el público podrá aprender más sobre el espacio y las estrellas.

En Noche Estrellada 5ta edición, el arte y las estrellas se encuentran con Van Gogh bajo el cielo de Caracas.

Bajo las estrellas, al público le espera conversatorios científicos con expertos en el tema y observación nocturna con astrónomos, planetario infantil y corredor gastronómico, en una experiencia inmersiva de exploración astronómica.

La cita es este viernes 27 de febrero a las 6:00 pm, en el Polideportivo Rafael Vidal, ubicado en la urbanización La Trinidad. La entrada es libre, de acuerdo con la cuenta en Instagram de la Alcaldía de Baruta.

Para disfrutar la noche al máximo, la alcaldía recomienda al público:

Descargar Stellarium para explorar el cielo en tiempo real

Llegar puntual

Si tiene telescopio, ¡Tráigalo! O binoculares

No olvide su abrigo, manta o silla

Ropa y calzado cómodo

Puede llevar una linterna

Prohibido traer láser

Las personas que cuenten con telescopio o binoculares serán asistidas por expertos para disfrutar la experiencia.

El corredor gastronómico contará con puestos de alimentos y bebidas.

Noche Estrellada

La Noche estrellada de Van Gogh es un cuadro que realizó el artista en el sanatorio de Saint – Rémy de Provence, donde se recluyó hacia el final de su vida. Fue pintada a mediados de 1889, 13 meses antes de la muerte de Van Gogh.

