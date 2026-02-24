Aumenta el salario para los quitanieves en Nueva York: este es el nuevo monto por hora

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Nueva York, bajo el mando de Zohran Mamdani, autoriza un incremento salarial histórico de $30 por hora para los trabajadores de emergencia encargados de limpiar la nieve tras la histórica ventisca de 2026.

El Departamento de Sanidad (DSNY) activó de inmediato el reclutamiento de "paleadores de emergencia" para despejar paradas de autobuses, cruces peatonales y bocas de incendio, áreas fundamentales para la seguridad pública tras las intensas nevadas.

Este ajuste representa un aumento significativo frente a la tarifa base habitual de $19.14, buscando incentivar la participación ciudadana en labores de alto esfuerzo físico bajo temperaturas extremas para normalizar la movilidad en la Gran Manzana según detalló el alcalde en rueda de prensa este lunes.

¿Cómo aplicar?

Los aspirantes interesados deben acudir personalmente a los garajes del DSNY con su tarjeta de Seguro Social, dos fotografías y copias de sus identificaciones oficiales en un horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para calificar, es importante ser mayor de 18 años, contar con permiso legal de trabajo en Estados Unidos y poseer la resistencia física necesaria para manipular hielo y nieve compacta durante jornadas prolongadas al aire libre.

Las autoridades municipales subrayan que la rapidez de este proceso de contratación directa permite que los residentes obtengan ingresos inmediatos mientras colaboran en la recuperación de la infraestructura urbana frente a uno de los inviernos más severos de la década.

