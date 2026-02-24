Jorge Arreaza ofrece balance de excarcelaciones y libertades plenas: cifras oficiales

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, presentó este lunes el primer balance oficial de excarcelaciones y beneficios procesales otorgados desde la entrada en vigencia de este instrumento legal el pasado 20 de febrero.

Desde el Palacio de Miraflores, durante un encuentro con familiares de víctimas liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Arreaza detalló el alcance inmediato de la normativa.

“Hoy podemos decir que, gracias a la ley, se han ejecutado 177 excarcelaciones y 2.021 libertades plenas. Además, se han recibido más de 3 mil solicitudes en tribunales que están en proceso de revisión”, informó.

Arreaza destacó que estas medidas no son aisladas, sino que forman parte de una ruta de pacificación iniciada a finales del año pasado.

Estas nuevas libertades se suman a las más de 800 excarcelaciones y 2.735 medidas cautelares tramitadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Al cierre de su intervención, el presidente de la comisión hizo un llamado a la conciencia política del país, subrayando que estos beneficios buscan un punto de reencuentro nacional.

“Es necesario no volver a la polarización para que no ocurran de nuevo estos hechos. Que no se diga que desde la Revolución Bolivariana no se hizo el intento para avanzar hacia la paz”, sentenció Arreaza, enfatizando que la Ley de Amnistía es una prueba del compromiso del Ejecutivo con la convivencia democrática.