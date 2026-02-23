¿Solicitaste Crédito Tributario por hijos o por trabajo? En estas fechas llegará tu reembolso

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) agiliza la entrega de reembolsos para millones de contribuyentes que reclamaron el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

Tras cumplirse la restricción legal que impide liberar estos fondos antes de mediados de febrero, la agencia proyecta que los depósitos directos llegarán a las cuentas bancarias a partir del 2 de marzo.

Este ciclo beneficia especialmente a familias de ingresos moderados, quienes pueden recibir hasta $2 200 por cada hijo menor de 17 años que cumpla los requisitos de dependencia y cuente con un número de Seguro Social válido.

Rapidez

La eficiencia del trámite depende de la ausencia de errores en la declaración y de la rapidez de las instituciones financieras, las cuales juegan un papel importante en la disponibilidad final del efectivo.

Para reducir la incertidumbre, los usuarios ya pueden acceder a la aplicación IRS2Go o al portal oficial para obtener actualizaciones personalizadas desde el 21 de febrero según Mundo Now.

Es fundamental que los beneficiarios verifiquen que sus ingresos por inversiones no superen los $11 950, ya que exceder este límite descalifica automáticamente el acceso al EITC.

Este es un alivio financiero diseñado para fortalecer la economía de los hogares trabajadores durante esta temporada fiscal.

