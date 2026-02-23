Casa Violeta: Un refugio para la sanación integral en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En la búsqueda constante de equilibrio, Casa Violeta abre sus puertas en Caracas, como un espacio diseñado para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu. Bajo la premisa de que la salud es un estado de bienestar completo, este centro holístico ofrece el entorno energético y físico ideal para quienes buscan transformar su calidad de vida.

Zaida Reverón, CEO de Casa Violeta, explica que el objetivo principal es facilitar la autosanación y el autoconocimiento. “Buscamos acompañar a las personas en su proceso de sanación integral, abordando la salud física, mental y emocional. Queremos que nuestro entorno sea un catalizador para una vida más plena y consciente”, afirma Reverón.

En Casa Violeta creen en la medicina integrativa. Entienden que las terapias holísticas son el complemento perfecto para los tratamientos médicos tradicionales, potenciando la recuperación y el bienestar general, sin sustituir el cuidado clínico necesario.

Todos los servicios están a cargo de Zaida Reverón y Nubia Bayona, ambas con estudios y experiencia en las diferentes especialidades y servicios que ofrecen.

Casa Violeta es un refugio preparado para gestionar duelos, traumas y fortalecer la inteligencia emocional a través de:

-Terapias de Liberación: Constelaciones Familiares y Renacimiento (Rebirthing) con Respiración Consciente.

-Bienestar Físico y Energético: Acupuntura, Biomagnetismo, Auriculoterapia y Cosmiatría, Moxibustión, Masoterapia (relajante, descontracturante y reductiva), drenaje linfático, reflexología podal, limpieza facial profunda, peeling químico, depilación con cera, mascarillas corporales, exfoliación corporal e hidratación, pediluvio iónico.

Durante todo el 2026 cuentan con una agenda robusta de cursos, talleres, diplomados y encuentros grupales orientados al crecimiento personal. Además, los espacios también están disponibles para la organización de eventos que resuenen con la filosofía de bienestar y salud sostenible.

Forma parte de la comunidad de Casa Violeta y descubre cómo la armonía interior puede transformar tu realidad exterior. Instagram: @casavioleta_eventos @alumbramientodelser

