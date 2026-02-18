Saca el Pecho Fest con La Mega en Miragua, regresa a Playa El Agua con una tarima internacional de artistas como Farruko y Greeicy

Suscríbete a nuestros canales

El Saca El Pecho Fest con La Mega en Miragua, Playa El Agua regresa para encender la Semana Santa con dos días de pura música, playa y experiencias memorables, como uno de los festivales más esperados de la temporada. El evento será los días jueves 02 y viernes 03 de abril en Miragua, Playa El Agua, un destino emblemático de la Isla de Margarita.

Este festival será el gran escenario donde artistas internacionales como Farruko y Greeicy, seguidos por el talento nacional de Adso, Oscarcito y muchos más, pondrán al público a bailar y gozar con sus grandes éxitos. Además de las presentaciones, el público podrá disfrutar de experiencias de marca únicas, acompañadas del imponente horizonte caribeño de Playa El Agua.

Las entradas están disponibles en goliiive.com y en sus taquillas de Caracas ubicadas en el CCCT y C.C. Líder. Los boletos tendrán un costo de 90 dólares en la primera etapa de preventa, que incluye el acceso a los dos días del festival.

“En Santa Teresa estamos muy contentos de regresar a la Isla con la segunda edición del Saca El Pecho Fest con La Mega en Miragua, Playa El Agua: un festival que sigue creciendo, que evoluciona y reafirma nuestro compromiso de crear experiencias memorables. Nos emociona ser parte de un encuentro donde se celebra a aquellos que sacan el pecho día a día, y donde la música, la playa y la buena energía serán los grandes protagonistas”, añadió Andrés Chumaceiro, director de operaciones de Santa Teresa.

En esta edición, la propuesta evoluciona hacia una experiencia que conjugará el día con la noche, aprovechando al máximo el entorno paradisíaco del Caribe. El evento contará también con la participación de Dj 's destacados como Marco Allen, Nicolás Herrada y Nono Belune, quienes crearán la atmósfera playera perfecta para los asistentes.

Al igual que el año pasado, el festival se llevará a cabo, exclusivamente, a lo largo del Boulevard de Playa El Agua, lo que garantiza la preservación del ecosistema y protección de zonas de desove de tortugas, sin interferir con los ciclos naturales de la fauna local.

Este evento único contará con el apoyo de importantes aliados comerciales que serán anunciados próximamente. Asimismo, los asistentes podrán degustar una variada oferta gastronómica y se garantizarán todas las medidas de seguridad necesarias para un sano disfrute.

La Mega es la plataforma de comunicación multimedia juvenil más importante de Venezuela, con emisoras en 11 ciudades del país, transmisiones por streaming en Youtube y Twitch y una robusta comunidad en redes sociales. Además, siempre está presente en los eventos más llamativos de la movida cultural, musical y deportiva del público juvenil. Y es la cantera de formación de las nuevas generaciones de la radio joven en el país.

Miragua, con la mejor ubicación de Playa El Agua, frente al mar, ofrece una experiencia de alojamiento y entretenimiento excepcional en un paraíso tropical. Con propiedades exclusivas que fusionan comodidad, lujo y belleza natural. Este destino privilegiado en la costa permite a los visitantes disfrutar de aguas cristalinas y la brisa caribeña, complementado con un exclusivo club de playa. Se destaca por su tradición y la calidad de sus servicios, atrayendo tanto a locales como a turistas internacionales que buscan una experiencia de playa paradisíaca y relajante.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con 229 años de tradición y maestría venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.

Visite nuestra sección AgendaEmpresarial

Sigue informa con nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube