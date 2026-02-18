Descontrol

¿Abuso o tradición? Video expone juego de Carnaval en Metro de Caracas afectando a adulto mayor

El caso evidencia cómo celebraciones populares, cuando se realizan sin cuidado y respeto, pueden derivar en agresiones físicas o morales hacia terceros.

Por Jessica Molero
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 03:53 pm
¿Abuso o tradición? Video expone juego de Carnaval en Metro de Caracas afectando a adulto mayor
Foto: Cortesía

 

Un video viral ha causado indignación en Caracas al mostrar a un grupo de jóvenes realizando un “juego de Carnaval” con espuma dentro de un vagón del Metro, que terminó afectando a un adulto mayor. 

Las imágenes generaron críticas en redes sociales, donde usuarios condenaron la falta de respeto hacia las personas mayores y los demás pasajeros presentes.

El incidente ocurrió en plena estación del Metro de Caracas, y la difusión del video despertó un debate sobre educación, valores y civismo en espacios públicos.

Ciudadanos exigen justicia y mayor control para evitar que se repitan situaciones similares en el transporte público.

 

 

