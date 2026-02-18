¿Abuso o tradición? Video expone juego de Carnaval en Metro de Caracas afectando a adulto mayor

Suscríbete a nuestros canales

Un video viral ha causado indignación en Caracas al mostrar a un grupo de jóvenes realizando un “juego de Carnaval” con espuma dentro de un vagón del Metro, que terminó afectando a un adulto mayor.

Las imágenes generaron críticas en redes sociales, donde usuarios condenaron la falta de respeto hacia las personas mayores y los demás pasajeros presentes.

El incidente ocurrió en plena estación del Metro de Caracas, y la difusión del video despertó un debate sobre educación, valores y civismo en espacios públicos.

Ciudadanos exigen justicia y mayor control para evitar que se repitan situaciones similares en el transporte público.

