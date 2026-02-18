Volcamiento de autobús deja más de 49 heridos: revelan posible causa del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

Un aparatoso accidente vial terminó con un saldo de más de 49 lesionados, en la Troncal 13 de la Recta La Peonía del municipio Tinaco, estado Cojedes.

De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo, el incidente ocurrió cerca de las 9:00 de la noche de este martes, 17 de febrero.

Trasladan a los heridos a centros de salud tras volcamiento de autobús

‎El cuerpo de rescate informó que se trató del volcamiento de un vehículo de transporte colectivo, marca Encava, modelo 3200, de color azul, el cual era conducido por el ciudadano Giovanny Díaz, perteneciente a la Cooperativa de transporte Chirgua.

Rescatistas procedieron con la atención del siniestro vial y trasladaron a varios de los lesinados a centros asistenciales para su pronta atención médica.

Las autoridades identificaron a los lesionados, entre los cuales se encontraban varios menores de edad. Todos presentaron politraumatismos generalizados.

Revelan posible causa del siniestro vial

Al sitio del accidente se presentaron diferentes organismos de seguridad ciudadana, entre estos, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía de Cojedes y la Policía Nacional Bolivariana.

‎Se pudo conocer que el autobús trasladaba a 49 pasajeros desde Tucacas, estado Falcón, hasta el estado Cojedes.

De acuerdo con los reportes del incidente, las primeras hipótesis indicarían que el accidente habría sido causado por imprudencia del conductor.

