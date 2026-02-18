Tres detenidos por asesinato de funcionario de la DGCIM: todo apunta a un crimen pasional

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue asesinado durante la noche de este lunes, 16 de febrero, en el estado Guárico. Un cirmen cuyo móvil habría sido pasional, según las primeras versiones.

De acuerdo con el reporte de El Tubazo Digital, se trata del funcionario Andrys Raúl Romero Mendía, de 35 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes del crimen, la víctima fue asesinada en el barrio Pedro Zaraza, municipio Roscio del estado Guárico.

Lo acribillaron cuando llegaba a su vivienda

Se pudo conocer que Romero recibió varios disparos en el momento cuando llegaba a su vivienda. Habría sido abordado por dos hombres armados, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Romero Mendía era teniente de navío plaza del ZOCIM 35 y comandaba en el municipio Leonardo Infante, detalló el medio digital.

Según la publicación, fuentes policiales aseguraron que el funcionario Andriys Raúl Romero Mendía, fue asesinado por el primer teniente Manuel Rafael Osuna Sivira, de 26 años de edad, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la pareja del funcionario.

Tres detenidos por homicidio de funcionario de Dgcim

Además, se conoció que otro hombre y una mujer (pareja de la víctima), de 30 años de edad, se encuentran detenidos en relación con el crimen del funcionario de Dgcim.

El sospechoso fue capturado en el Caserío “Los Flores”, San Juan de los Morros, estado Guárico.

Se supo que a Osuna Sivira le fue incautada un arma de fuego marca Baikal, modelo 380, la cual habría sido utilizada en el asesinato

El detenido quedó bajo la responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas mientras avanza el debido proceso penal.

