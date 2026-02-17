Rutaca anuncia nuevo destino internacional: fecha e itinerarios

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea venezolana Rutaca continúa expandiendo sus horizontes internacionales con el anuncio de una nueva ruta directa que conectará a Venezuela con uno de los destinos más codiciados del Caribe.

A partir del próximo 12 de marzo, la compañía volará directo a un nuevo paraíso de playas turquesas y sol eterno: Punta Cana, en la República Dominicana, indicó la compañía en su cuenta de Instagram.

Esta nueva conexión busca acercar a los viajeros venezolanos a experiencias inolvidables de descanso y aventura, reduciendo los tiempos de viaje con vuelos sin escalas

Frecuencias e itinerarios

La ruta Caracas - Punta Cana operará con dos frecuencias semanales, específicamente los días jueves y domingos, permitiendo opciones ideales tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones prolongadas.

Los horarios establecidos para la nueva ruta son los siguientes:

Caracas - Punta Cana: salida 10:00 am llegada 11:20 am

Punta Cana - Caracas: salida 13:20 pm llegada 14:40 pm

Reservaciones disponibles

Con este anuncio, Rutaca reafirma su compromiso de conectar a los venezolanos con los mejores destinos del Caribe.

Los pasajeros interesados en conocer este paraíso dominicano pueden realizar sus reservaciones y consultar tarifas a través de su página web oficial: www.flyrutaca.com.