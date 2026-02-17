¡Bajo la lupa! El Congreso de EEUU audita a las empresas que exportan artículos de lujo al mercado cubano

Suscríbete a nuestros canales

El congresista Carlos A. Giménez lidera una nueva presión política desde el sur de Florida para cortar los flujos financieros hacia el régimen cubano. La iniciativa busca frenar el uso de permisos especiales que facilitan la exportación de productos de alto valor desde territorio estadounidense.

Varios activistas y figuras políticas de Miami acompañan esta petición formal dirigida directamente a la Casa Blanca para endurecer las sanciones vigentes. La movilización responde a hallazgos recientes sobre el tipo de mercancía que llega a los puertos cubanos bajo licencias que el gobierno otorga.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, colaboró estrechamente en la identificación de las corporaciones que participan en este intercambio comercial. Ambos funcionarios señalan que estas operaciones contradicen el propósito humanitario de las excepciones comerciales y fortalecen la estructura de control estatal.

El congresista Carlos A. Giménez solicitó formalmente al presidente Donald Trump que suspenda todas las licencias comerciales con Cuba para empresas de EEUU que envían artículos de lujo. El legislador fundamenta su petición en que estos bienes, como vehículos de alta gama, no benefician a los ciudadanos de a pie.

¿Qué empresas operan licencias comerciales con Cuba para enviar lujos?

Durante una conferencia de prensa en el Puerto de Miami, Giménez denunció el envío de vehículos Ferrari, motos acuáticas (jet ski) y jacuzzis hacia la isla vecina. El legislador cuestionó el carácter humanitario de estos productos y afirmó que cada dólar enviado ayuda directamente al mecanismo de represión interno.

La oficina del congresista emitió un comunicado donde detalla que estas acciones buscan negar legitimidad y recursos a la dictadura cubana. El documento cita la Ley Helms-Burton, la cual condiciona cualquier normalización de relaciones a avances verificables en materia de derechos humanos y democracia.

A la cita asistieron líderes del exilio como Rosa María Payá, Orlando Gutiérrez y José Daniel Ferrer, junto a comisionados locales de la Ciudad de Miami. La presencia masiva de autoridades de Miami-Dade subraya el respaldo institucional a esta demanda de revisión de las licencias comerciales con Cuba.

¿Cómo afectan las licencias comerciales con Cuba a la política de sanciones?

Giménez recordó que el pasado 5 de febrero también exigió a las aerolíneas estadounidenses el cese de los vuelos comerciales hacia el país caribeño. Según su criterio, mantener estas conexiones aéreas ignora la designación de la isla como Estado patrocinador del terrorismo por parte del Departamento de Estado.

A finales de enero, Giménez y el congresista Mario Díaz-Balart anunciaron que solicitarán adicionalmente la suspensión del envío de remesas hacia el territorio cubano. Estas medidas forman parte de una estrategia integral para asfixiar las fuentes de divisas que maneja la cúpula militar en La Habana.

El congresista enfatizó que la política bipartidista de las últimas décadas diseñó estas restricciones para evitar que el régimen obtenga recursos frescos. Con esta nueva presión sobre las licencias comerciales con Cuba, el exilio cubano espera un cambio drástico en la política exterior de la actual administración.

