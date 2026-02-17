Incertidumbre consular: Embajada de Venezuela en Honduras cierra sus puertas y deja a miles de migrantes a la deriva

Suscríbete a nuestros canales

De manera abrupta y sin un cronograma oficial de transición, la Embajada de Venezuela en Honduras ha cesado sus operaciones. El cierre, que se hizo evidente tras la aparición de carteles de "Se Alquila" en su sede de Tegucigalpa.

Esta acción deja a miles de migrantes venezolanos sin acceso a servicios vitales como la renovación de pasaportes, apostillas y trámites de identidad.

Un cierre de la noche a la mañana

Según reportes de ciudadanos venezolanos residentes en la capital hondureña, la delegación diplomática dejó de otorgar citas consulares de manera progresiva desde mediados de enero, concretando el cierre total de sus oficinas físicas este mes de febrero.

Usuarios denuncian que procesos de pasaportes que ya estaban pagados y en espera de impresión han quedado en un "limbo jurídico".

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial en las redes sociales de la embajada que explique si los servicios serán asumidos por otra sede diplomática en la región (como Nicaragua) o si se espera la designación de nuevos representantes por parte del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

¿Qué pasará con los venezolanos en Honduras?

La principal preocupación de la comunidad es la documentación. Sin una embajada operativa:

Los venezolanos no pueden tramitar salvoconductos para viajar. Se detiene la emisión de visas para familiares. Cualquier trámite legal ante el Estado hondureño que requiera certificación consular queda paralizado.

Se especula que, con la reapertura de la misión diplomática de EEUU en Caracas y el avance del acuerdo energético, se designen nuevas autoridades consulares en las próximas semanas, pero por ahora, el edificio de la colonia Palmira permanece cerrado y con anuncios de arrendamiento.

Visite nuestra sección de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.

niente en el suministro de alimentos para la población.