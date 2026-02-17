Trabaja en el Aeropuerto de Miami: guía completa para registrar tu perfil y postularte con éxito

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) lanzó una convocatoria urgente para expandir su equipo de trabajo.

Con beneficios competitivos y posiciones que abarcan desde lo administrativo hasta lo técnico, la terminal aérea busca captar talento local en Florida.

Sin embargo, los interesados deben actuar con rapidez: las fechas límite de postulación cierran entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

Si estás buscando estabilidad laboral y beneficios de empleado del condado, esta es tu oportunidad para integrarte a uno de los motores económicos más importantes de la región.

Vacantes disponibles y fechas límite

El tiempo es un factor crítico en esta convocatoria. Aquí te detallamos los puestos abiertos y el último día para enviar tu solicitud:

Puesto Laboral Fecha Límite de Aplicación Agente de Operaciones Aeroportuarias Senior 12 de febrero Técnico de Iluminación de Aeropuerto 12 de febrero Empleado Administrativo 12 de febrero Agente de Operaciones Aeroportuarias 13 de febrero Gerente de Propiedades de Aviación Senior 13 de febrero Supervisor de Operaciones Aeroportuarias 16 de febrero Mensajero Conductor de Aeropuertos 17 de febrero Mecánico de Hidráulica de Aeropuerto 17 de febrero

Guía paso a paso: cómo postularse con éxito

El proceso de selección se gestiona directamente a través del portal oficial de empleos del condado de Miami-Dade. Sigue estos pasos para asegurar tu postulación:

Registro de Perfil: Ingresa al portal de trabajos del condado y crea una cuenta nueva. Este paso es obligatorio para poder aplicar. Datos Requeridos: Debes tener a mano tu nombre completo, dirección, contacto, fecha de nacimiento y los últimos cinco dígitos de tu Número de Seguro Social. Carga de Experiencia: Una vez aprobado tu perfil, podrás aplicar a las vacantes de tu interés. Tu historial quedará en la base de datos para futuras búsquedas automáticas. Mantenimiento de Cuenta: Recuerda iniciar sesión al menos una vez cada dos años para evitar que tu perfil sea eliminado por inactividad.

Beneficios de trabajar en el Aeropuerto de Miami

Aunque las remuneraciones se discuten de forma individual durante las entrevistas, formar parte de la plantilla del aeropuerto incluye incentivos de alto valor para el equilibrio vida-trabajo:

Salud y Seguridad: Seguro médico integral y planes de ahorro para el retiro.

Tiempo Libre: Vacaciones pagadas, bajas por enfermedad y feriados oficiales del condado.

Apoyo Familiar: Licencia parental remunerada.

